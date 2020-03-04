AA Konya Bölge Müdürü Süt'ten Başsavcı Çelenk ve Emniyet Müdürü Temiz'e ziyaret

04.03.2020 18:56 | Son Güncelleme: 04.03.2020 19:30

Anadolu Ajansı (AA) Konya Bölge Müdürü Ömer Süt, Afyonkarahisar Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Çelenk ile Emniyet Müdürü Ali Temiz'i ziyaret etti.

Süt, makamlarında ziyaret ettiği Çelenk ile Temiz'e, AA'nın kurumsal yapısı ve çalışmaları hakkında bilgi verdi.

Çelenk ile Temiz de ziyaretten duydukları memnuniyeti dile getirdi.



Öte yandan Süt, Afyonkarahisar İl Emniyet Müdürlüğüne yeni atanan Temiz'e görevinde başarılar diledi.

Ziyaretlerinde Süt'e, AA Afyonkarahisar Bürosu muhabirleri Canan Tükelay ile Arif Yavuz da eşlik etti.

Kaynak: AA