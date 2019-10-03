AA İzmir Bölge Müdürü Baysal, Vali Funda Kocabıyık'ı ziyaret etti

03.10.2019 18:10

Anadolu Ajansı (AA) İzmir Bölge Müdürü Ahmet Caner Baysal, Uşak Valisi Funda Kocabıyık'ı ziyaret etti.

Vali Funda Kocabıyık, ziyarette kentin tanıtımında basın kuruluşlarına önemli görev düştüğünü belirtti.

AA'nın haberleriyle hem bölgenin hem de bulunduğu coğrafyanın tanıtımına katkılar sağladığını ifade eden Vali Kocabıyık, "AA'ın etkinliği her geçen yıl artıyor. Sadece ülkemizde değil dünyada en güvenilir haber ajansı olarak değerlendirilen AA'ya kentte sağladığı faydadan dolayı teşekkür ediyorum." dedi.



Ahmet Caner Baysal da AA'nın çalışmaları ve projeleri hakkında Vali Funda Kocabıyık'a bilgi verdi.

Baysal daha sonra Uşak Valisi Funda Kocabıyık'a, kendisinin Karakeçili Yörükleri ile çekilmiş bir fotoğrafını hediye etti.

Kaynak: AA