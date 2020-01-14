AA Genel Müdürü Şenol Kazancı, "AA Yılın Fotoğrafları" oylamasının birincilerini tebrik etti...

14.01.2020 15:18 | Son Güncelleme: 14.01.2020 15:52

Anadolu Ajansı (AA) Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Şenol Kazancı ile Genel Müdür Yardımcıları Metin Mutanoğlu ve Mustafa Özkaya, Ajansın "Yılın Fotoğrafları" oylamasının birincilerini kutladı.

Kazancı, "Haber" kategorisinde birinci olan "Mehmetçik çocukların yüzünü güldürdü" fotoğrafının sahibi Behçet Alkan ile "Yaşam" kategorisinde birinciliği kazanan "Beyaz yürüyüş" fotoğrafını çeken Hüseyin Yıldız'ı kabul etti. "Spor" kategorisinde "Millilerden asker selamı" fotoğrafıyla birinci olan Mustafa Yalçın, sağlık durumu nedeniyle programa katılamadı.

Genel Müdür Kazancı, Alkan, Yıldız ve Yalçın'ın oldukça yoğun bir katılımla gerçekleşen oylamada birinciliği kazandıklarını, Ajansın tanıtımına, vatandaşta sempati uyandırmasına katkı sağlayan, fotoğraf meraklılarının da kendilerini daha iyiye sevk etme açısından örnek alabileceği bir işe imza attıklarını söyledi.

"Mehmetçik çocukların yüzünü güldürdü" başlıklı fotoğrafın, Barış Pınarı Harekatı'nı anlatan önemli bir çalışma niteliğiyle almanakta da kullanıldığını belirten Kazancı, birinci seçilmesinde, harekatın millet tarafından sahiplenilmesi ve fotoğrafın bir simge olarak algılanmasının etkili olduğunu ifade etti.

Rasulayn'a bağlı Tel Halaf'ta çektiği fotoğrafın hikayesini anlatan Behçet Alkan ise bölgede sürekli savaşın içinde bulunan çocukların, silahlı herkesi tehdit unsuru olarak gördüklerini ancak Türk askerini güven verici bularak etrafını sardıklarını ifade etti.

Türk askerinin çocuklara şeker, çikolata dağıttığı anlarda her birini kare kare fotoğrafladıklarını aktaran Alkan, "Bu karede, askere sarılan çocuğun samimiyeti ve gözünde bir ışık vardı. Bu yönden ilgi çekti diye düşünüyorum." dedi.

"Hak edilmiş bir birincilik"

"Yaşam" kategorisi birincisi Hüseyin Yıldız da karlar altında okula giden öğrencilere ilişkin fotoğrafı, Iğdır ile Doğubayazıt arasındaki Aras dağlarında çektiğini söyledi.

Yıldız, kendisinin de fotoğraftakine benzer şartlarda okula gidip geldiğini, ne kadar müdahale edilse de bu yolun yarım saatte kapandığını anlattı.

AA Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu Başkanı Şenol Kazancı ise Yıldız'ın fotoğrafını, "Her sene olduğu gibi bu sene de pek çok nitelikli işle yarıştınız. Hak edilmiş bir birincilik olarak değerlendiriyorum. Yer gök beyaz, öğrenciler epeyce bir yoldan gelmişler, epeyce bir yola gidiyorlar. Bu fotoğraf bize daha sonra uzun uzun üzerine bakıp yorumlama imkanı veriyor." sözleriyle değerlendirdi.

"Spor" kategorisinde birinci olan "Millilerden asker selamı" başlıklı fotoğrafın başarısının da iklimden kaynaklandığını belirten Kazancı, "Normal bir maçta verilen selam bu kadar etkili olmazdı ama Fransa'da, deplasmanda ve 1-1'i yakaladığımız golün sevinci olarak düşünüldüğünde hakikaten çok manidar fotoğraf oldu." dedi.

Bu fotoğrafı çeken Mustafa Yalçın'ın, Fransa'daki protesto gösterilerini AA adına takip ederken, tedbir almış olmasına rağmen orantısız polis şiddetine maruz kaldığını ve ciddi şekilde yaralandığını anımsatan Kazancı, Yalçın'ın durumu yakından takip ettiklerini aktardı.

Kazancı, şunları söyledi:

"Onun yokluğunda fotoğrafı anmaktan geri durmayalım. Gerçekten kaliteli bir işti. Özellikle milli maçlar, Türkiye'nin en geniş asgari müştereki yakaladığı anlar olarak tarif ediliyor. Ama bu, onun da ötesine geçmiş bir milli birlikti. Çünkü bu aynı zamanda Barış Pınarı Harekatı'na da destek pozuydu. Seneyi de iyi özetleyen bir kareydi."

AA Genel Müdürü Kazancı, Alkan, Yıldız ve Yalçın'ın 100. yılında Anadolu Ajansının tanınırlığına, bilinirliğine katkı veren bir yarışmada birinci olduklarını ifade ederek fotoğrafların basında da geniş yer tuttuğunu kaydetti.

Kazancı, "AA muhabiri simgesi etrafında, bence en önemli katkılardan birini sağladınız. Yalnızca siyasi veya ekonomik gelişmeleri değil, yaşamı da sporu da haberi de takip eden arkadaşlarımızsınız. Tebrik ediyoruz, çalışmalarınızın, katkılarınızın devamını diliyoruz." dedi.

"Türkiye'nin marka fotoğraf yarışması"

AA Genel Müdür Yardımcısı ve Genel Yayın Yönetmeni Metin Mutanoğlu da birincileri tebrik ederek 280 bin civarında oy kullanıldığını, oy kullananlar arasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da bulunduğunu hatırlattı.

"Yılın Fotoğrafları" oylamasının Türkiye'nin marka fotoğraf yarışması olduğunu dile getiren Mutanoğlu, "Jüri de 8-10 kişiden oluşmuyor. Türkiye'de anket yapılıyor, 'Bin 500 kişiye sorduk' diyorlar. 270-280 bin kişi bizzat sisteme girerek, seçerek, görerek oy kullandı. Bence bu, fotoğrafı ve fotoğrafçı arkadaşlarımızın emeklerini daha da kıymetlendiriyor. Tebrik ediyorum, teşekkür ediyorum. Sizlerin emekleriyle Ajansın varlığı daha da güçleniyor. Ellerinize, yüreğinize sağlık. Sizlerin varlığı Ajansın güçlenmesi için en önemli unsur. Anadolu Ajansının en büyük gücü muhabir. Dolayısıyla Ajansı sizler güçlendiriyorsunuz." ifadelerini kullandı.

AA Genel Müdür Yardımcısı Mustafa Özkaya da birincileri tebrik ederken, "İsimsiz kahramanlar deniyor ama isimli kahramanlar, isimleri de var. Abdulkadir Nişancı kardeşimiz de o zor şartlarda haber yapmak için, görüntü almak için hayatını kaybetti. Ona da Allah'tan rahmet diliyoruz." diye konuştu.

Fransa'daki protesto gösterileri sırasında polisin yaraladığı Mustafa Yalçın için dava safahatını oluşturmak amacıyla görüşmeler yaptıklarını anlatan Özkaya, en kısa zamanda polis şiddetiye ilgili davaların başlatılacağını söyledi.

Konuşmaların ardından Kazancı, Alkan ve Yıldız'a hediyelerini verdi.

Kaynak: AA