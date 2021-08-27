SARAYBOSNA - AA Genel Müdürü Karagöz, AA'nın Saraybosna ofisini ziyaret etti

Anadolu Ajansı (AA) Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Serdar Karagöz, AA'nın Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'daki ofisini ziyaret etti.

Anadolu Ajansı (AA) Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Serdar Karagöz, AA'nın Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'daki ofisini ziyaret etti.

Boşnakça-Hırvatça-Sırpça (BHS) Editörü Hakan Çelik tarafından karşılanan Karagöz'e, TRT Genel Müdürü Mehmet Zahid Sobacı ile TRT Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Albayrak eşlik etti.

BHS servisi çalışanlarıyla bir süre sohbet eden Karagöz, AA Genel Müdürü olarak ilk yurt dışı ofis ziyaretini Saraybosna'ya yaptığını vurguladı.

Karagöz, AA'nın Türkiye'nin haber ajansı olduğu algısını, "merkezi Türkiye'de bulunan uluslararası bir ajans" olarak değiştirmeyi hedeflediklerini ifade etti.

AA'nın bir "İslamofobi İzleme Birimi" kuracağını hatırlatan Karagöz, "Yalnızca İslamofobi değil, ayrımcılığın her türlüsüne karşı mücadele edeceğiz." dedi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Nihad Ibrahimkadic