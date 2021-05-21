AA Genel Müdür Yardımcısı Özhan, Avrupa Haber Ajansları Birliği Genel Kurulu toplantısına katıldı
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AA Genel Müdür Yardımcısı Özhan, Avrupa Haber Ajansları Birliği Genel Kurulu toplantısına katıldı

AA Genel Müdür Yardımcısı Özhan, Avrupa Haber Ajansları Birliği Genel Kurulu toplantısına katıldı
Anadolu Ajansı / Muhammet Tarhan - Haberler | Güncel

Anadolu Ajansı (AA) Genel Müdür Yardımcısı ve Genel Yayın Yönetmeni Yusuf Özhan, Avrupa Haber Ajansları Birliği (EANA) Genel Kurulu toplantısına katıldı.

Anadolu Ajansı (AA) Genel Müdür Yardımcısı ve Genel Yayın Yönetmeni Yusuf Özhan, Avrupa Haber Ajansları Birliği (EANA) Genel Kurulu toplantısına katıldı.

Çevrim içi düzenlenen toplantıda, Özhan, EANA Genel Sekreteri Alexandru Ion Giboi tarafından EANA üyeleriyle tanıştırıldı.

Toplantıda söz alan Özhan, AA muhabirlerinin İsrail polisi tarafından yaralanması üzerine AA'nın üyesi olduğu haber ajansı birliklerine yaptığı dayanışma çağrısına karşılık vererek destek mesajı yayınlamasından dolayı EANA Dönem Başkanı ve Alman Haber Ajansı (DPA) Yönetim Kurulu Başkanı Peter Kropsch ile EANA Genel Sekreteri Giboi'nin şahsında EANA'ya teşekkürlerini iletti.

EANA'nın desteklerinden dolayı AA Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Serdar Karagöz'ün teşekkürlerini de ileten Özhan, AA'nın çatışma bölgelerinde edindiği tecrübeleri paylaşmaktan mutlu olacaklarını söyledi.

AA Genel Müdür Yardımcısı Özhan, Kudüs ve Gazze'deki yaşananlar ve sahadaki AA muhabirlerinin durumu hakkında EANA üyelerine bilgi verdi.

Mayısta düzenlenecek EANA Bahar Konferansı gündeminin ele alındığı toplantıda, Avusturya Haber Ajansı'nın (APA) 2021 sonbahar genel kuruluna ev sahipliği yapma daveti kabul edildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammet Tarhan

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