AA ekibi, Tunus'ta Kovid-19 hastalarının tedavi gördüğü hastaneyi görüntüledi

Tunus'un en büyük hastanelerinden Munci Selim Hastanesi'nde sağlık personelinin yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadelesi bayram günlerinde de devam ediyor.

Tunus'un en büyük hastanelerinden Munci Selim Hastanesi'nde sağlık personelinin yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadelesi bayram günlerinde de devam ediyor.

Anadolu Ajansı (AA) ekibi, başkent Tunus'ta aynı zamanda bir eğitim ve araştırma hastanesi olan Munci Selim Hastanesi'nde Kovid-19 tedavisi süren hastaları ve zorlu mücadelenin parçası olan sağlık görevlilerinin çalışmalarını görüntüledi.

Doktorların hastalara hizmeti bayram ve tatil günlerinde de sürüyor. Büyük bir kısmı Kovid-19 hastalarına ayrılan hastanede salgınla mücadele için çeşitli bölümler tahsis edilmiş.

Yoğun bakım biriminin yanı sıra diğer bölümlerde de hastalığın hafif ve ağır seyretmesi esas alınarak uygulanan prosedüre göre hastalar tedavi ediliyor.

Toplamda 246 yataklı hastanede halihazırda 90 yatak Kovid-19 hastalarına ayrılırken, diğer yataklar da gerektiğinde salgınla mücadele için hazır şekilde tutuluyor.

Kovid-19 hastalarına hizmet veren bölümler, diğer bölümlerden izole edilmiş şekilde bulunuyor. Bu bölümlere giriş çıkışlarda iyi şekilde dezenfekte olmak gerekiyor.

Salgının yayılmasını önlemek için titizlikle hareket eden hastane personeli, önlük, maske ve siperlikle koruyucu tedbirler alıyor.

"Yataklar iki aydan fazla süredir dolu"

Kovid-19 hastalarının tedavisini takip eden İç Hastalıkları Bölümü Başkanı Zuheyre el-Yakubi, AA muhabirine yaptığı açıklamada, son dönemde vakalarda yaşanan artış nedeniyle bölümdeki tüm yatakların iki aydan fazla süredir dolu olduğunu belirtti.

Yakubi, hastanede bayram günlerinde de diğer günlerdeki gibi tam kadro çalıştıklarını, tedavi sürecinde izne, erteleme ya da gecikmeye vakitleri olmadığını söyledi.

Doktor Yakubi, tüm birimlerin dolu olduğunu, bayram ya da tatil fark etmeksizin günlük çabaların sürmesi gerektiğini vurguladı.

Hastane Koordinasyon Bölümü Başkanı Vesile Ali de "Burada çalışma durmaz. Diğer günlerde olduğu gibi bayramlarda da hastaların talepleriyle ve idari işlerle ilgilenmemiz gerek." dedi.

Temel hedeflerinin hastaların bakımı ve tedavisini en iyi şekilde yapmak olduğunu kaydeden Ali, tüm vakitlerini hastaneye ve hastalara harcadıklarını, şu an tatil ya da istirahati düşünecek vakitleri olmadığını dile getirdi.

Tunus'ta vaka sayılarındaki artış, yeni varyantların görülmesi ve aşılamanın yavaş ilerlemesi nedeniyle Kovid-19 salgınında yeni bir dalga yaşanmasından endişe ediliyor.

Dünya Sağlık Örgütü Tunus Direktörü Yves Soteran, 30 Haziran'da, ülkenin Kovid-19 vaka ve ölüm sayılarında Afrika kıtası ve Arap dünyasında en üst sırada yer aldığı açıklamasını yapmıştı.

Bakanlığın yayımladığı son verilere göre, 11 milyon 700 bin nüfuslu Tunus'ta Kovid-19 nedeniyle bugüne kadar 17 bin 644 kişi hayatını kaybetti, 548 bin 753 kişi enfekte oldu, 438 bin 356 kişi de iyileşti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Zeynep Hilal Karyağdı Duran