Aa'dan Vali Demir'e Ziyaret

Anadolu Ajansı (AA) Uşak Temsilcisi Soner Kılınç, Uşak Valisi Salim Demir'i ziyaret etti.



Valiler Kararnamesi ile Uşak Valiliğine atanan ve önceki gün göreve başlayan Vali Demir'i ziyaret eden AA Uşak Temsilcisi Kılınç, AA'nın çalışmalarıyla ilgili bilgi verdi.



AA'nın kamuoyunun doğru bilgilendirilmesinde üstlendiği misyonu anlatan Kılınç, nitelikli, hızlı ve güvenilir haberciliğin önemine değindi.



Vali Demir ise AA'nın son yıllarda çok önemli atılım gerçekleştirdiğini, sadece yurt içinde değil yurt dışında da söz sahibi olduğunu belirterek ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirdi.



Kılınç, ziyarette Vali Demir'e AA'nın 2016 Almanağı'nı hediye etti.