AA'dan Samsun Emniyet Müdürü Ömer Urhal'a ziyaret
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AA'dan Samsun Emniyet Müdürü Ömer Urhal'a ziyaret

30.09.2020 12:29 | Son Güncelleme: 30.09.2020 12:32
AA'dan Samsun Emniyet Müdürü Ömer Urhal'a ziyaret

Anadolu Ajansı (AA) Samsun Bölge Müdürü İsa Sansar, Samsun Emniyet Müdürü Ömer Urhal'ı ziyaret ederek, "Atatürk'ten Erdoğan'a Cumhurbaşkanlarımız" ve "Türkiye ve dünyada 100 yıl" kitaplarını takdim etti.

Anadolu Ajansı (AA) Samsun Bölge Müdürü İsa Sansar, Samsun Emniyet Müdürü Ömer Urhal'ı ziyaret ederek, "Atatürk'ten Erdoğan'a Cumhurbaşkanlarımız" ve "Türkiye ve dünyada 100 yıl" kitaplarını takdim etti.

İsa Sansar, ziyarette, Urhal'a AA'nın yürüttüğü çalışmalar hakkında bilgi verdi.

Anadolu Ajansının Kurtuluş Savaşı'nda "Anadolu'nun sesini dünyaya duyurmak" amacıyla Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün talimatıyla 6 Nisan 1920'de kurulduğunu belirten Sansar, 13 dilde yayın yapan AA'nın 100 yıllık tecrübesiyle güvenilir haberin kaynağı olmayı sürdürdüğünü kaydetti.

Sansar, ziyarette Urhal'a, AA'nın 100'üncü yıl dönümü dolayısıyla hazırlanan "Atatürk'ten Erdoğan'a Cumhurbaşkanlarımız" ve "Türkiye ve dünyada 100 yıl" kitaplarını hediye etti.

AA'nın 100. yılını kutlayan Urhal ise başarılar diledi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Recep Bilek

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