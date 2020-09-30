AA'dan Samsun Emniyet Müdürü Ömer Urhal'a ziyaret

Anadolu Ajansı (AA) Samsun Bölge Müdürü İsa Sansar, Samsun Emniyet Müdürü Ömer Urhal'ı ziyaret ederek, "Atatürk'ten Erdoğan'a Cumhurbaşkanlarımız" ve "Türkiye ve dünyada 100 yıl" kitaplarını takdim etti.