Aa'dan Samsun Cumhuriyet Başsavcısı Yavuz'a Ziyaret
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Aa'dan Samsun Cumhuriyet Başsavcısı Yavuz'a Ziyaret

SAMSUN (AA) - Samsun Cumhuriyet Başsavcısı Ahmet Yavuz'a Anadolu Ajansı tarafından hazırlanan 2017 yıllığı takdim edildi.

Aa'dan Samsun Cumhuriyet Başsavcısı Yavuz'a Ziyaret

SAMSUN (AA) - Samsun Cumhuriyet Başsavcısı Ahmet Yavuz'a Anadolu Ajansı tarafından hazırlanan 2017 yıllığı takdim edildi.

AA Samsun Bölge Müdürü İsa Sansar, Yavuz'u makamında ziyaret ederek AA'nın haber ve fotoğraf arşivinden hazırladığı yıllığı sundu.

Ajansın çalışmaları hakkında bilgi veren Sansar, gerek Türkiye gerekse dünyanın birçok noktasında yaptıkları haberlerle gündemin belirlendiğini söyledi.

Yavuz da yıllığın hazırlanmasında emeği geçen tüm AA çalışanlarına teşekkür etti.

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