AA'dan Samsun Cumhuriyet Başsavcısı Kılıç'a ziyaret

Anadolu Ajansı (AA) Samsun Bölge Müdürü İsa Sansar, Samsun Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Sabri Kılıç'ı makamında ziyaret etti.

Hakimler ve Savcılar Kurulunun (HSK) kararnamesiyle Tarsus Cumhuriyet Başsavcısıyken Samsun Cumhuriyet Başsavcılığı görevine atanan Kılıç, İsa Sansar'ı kabul etti.

İsa Sansar, Kılıç'a yeni görevinde başarılar dileyerek AA'nın çalışmaları hakkında bilgi verdi.

Kılıç ise basında sansürün kaldırılışının 111. yıl dönümü olan 24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı'nı kutladı.

Basının çağdaş ve demokratik hayatın vazgeçilmez unsurlarından biri olduğunu belirten Kılıç, "Haber alma ve yayma özgürlüğünün en etkili aracı olmuştur. Zor şartlar altında büyük bir gayret ve özveri ile görevlerini yerine getiren tüm basın mensuplarımızın Gazeteciler ve Basın Bayramı kutlu olsun." dedi.

Kılıç, günün anısına İsa Sansar'a çiçek takdim etti.

Kaynak: AA