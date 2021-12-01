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AA Bursa Bölge Müdürü Aksoy'dan Pazaryeri Kaymakamı Ferhat Altay'a ziyaret

AA / Yavuz Emrah Sever - Haberler | Güncel
AA Bursa Bölge Müdürü Aksoy'dan Pazaryeri Kaymakamı Ferhat Altay'a ziyaret

Anadolu Ajansı (AA) Bursa Bölge Müdürü Erdinç Aksoy, Pazaryeri Kaymakamı Ferhat Altay'a ziyarette bulundu.

BURSA (AA) - Anadolu Ajansı (AA) Bursa Bölge Müdürü Erdinç Aksoy, Pazaryeri Kaymakamı Ferhat Altay'a ziyarette bulundu.

Ziyarette Altay, yaptıkları çalışmaları ve projeleri anlattı.

Aksoy da ajansın çalışmaları hakkında bilgi verdiği Altay'a, AA'nın hazırladığı "100 Yıllık Türkiye" kitabını takdim etti.

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AA / Yavuz Emrah Sever - Son Dakika Haberleri

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