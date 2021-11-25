AA Bursa Bölge Müdürü Aksoy'dan Bursa Orman Bölge Müdürü Ülküdür'e ziyaret
AA / İsmail Özdemir - Haberler | Güncel
Anadolu Ajansı (AA) Bursa Bölge Müdürü Erdinç Aksoy, Bursa Orman Bölge Müdürlüğü görevine atanan Mustafa Ülküdür'e ziyarette bulundu.
BURSA (AA) - Anadolu Ajansı (AA) Bursa Bölge Müdürü Erdinç Aksoy, Bursa Orman Bölge Müdürlüğü görevine atanan Mustafa Ülküdür'e ziyarette bulundu.
Ziyarette, Ülküdür yaptıkları çalışmaları ve bölge genelinde yapacakları projeleri anlattı.
Aksoy da ajansın çalışmaları hakkında bilgi vererek, Ülküdür'e AA'nın hazırladığı "Gökyüzü'nden Türkiye" kitabını hediye etti.
AA / İsmail Özdemir - Son Dakika Haberleri
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