AA Bölge Müdürü Rıfat Yerlikaya, Afyonkarahisar Valisi Gökmen Çiçek'i ziyaret etti - Haberler
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AA Bölge Müdürü Rıfat Yerlikaya, Afyonkarahisar Valisi Gökmen Çiçek'i ziyaret etti

AA / Canan Tükelay - Haberler | Güncel
AA Bölge Müdürü Rıfat Yerlikaya, Afyonkarahisar Valisi Gökmen Çiçek'i ziyaret etti

Anadolu Ajansı Konya Bölge Müdürü Rıfat Yerlikaya, Afyonkarahisar Valisi Gökmen Çiçek'i makamında ziyaret etti.

Anadolu Ajansı Konya Bölge Müdürü Rıfat Yerlikaya, Afyonkarahisar Valisi Gökmen Çiçek'i makamında ziyaret etti.

Bölge Müdürü Yerlikaya, kabullerinden dolayı Vali Çiçek'e teşekkür ederek, Anadolu Ajansı'nın bölgede yürüttüğü faaliyet ve çalışmaları hakkında bilgiler verdi.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Vali Çiçek, Konya Bölge Müdürlüğü görevine atanmasından dolayı Yerlikaya'yı tebrik etti.

Ziyaret sonunda Bölge Müdürü Yerlikaya, Vali Çiçek'e AA tarafından hazırlanan "100 Yıllık Türkiye" kitabını takdim etti.

Yerlikaya daha sonra, Belediye Başkanı Mehmet Zeybek, Cumhuriyet Başsavcısı Fatih Karabacak ve İl Emniyet Müdürü Ali Temiz'i ziyaret etti.

AA Bölge Müdürü Rıfat Yerlikaya, Afyonkarahisar Valisi Gökmen Çiçek'i ziyaret etti

AA Bölge Müdürü Rıfat Yerlikaya, Afyonkarahisar Valisi Gökmen Çiçek'i ziyaret etti

AA Bölge Müdürü Rıfat Yerlikaya, Afyonkarahisar Valisi Gökmen Çiçek'i ziyaret etti

AA Bölge Müdürü Rıfat Yerlikaya, Afyonkarahisar Valisi Gökmen Çiçek'i ziyaret etti

AA / Canan Tükelay - Son Dakika Haberleri

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