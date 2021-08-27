AA Adana Bölge Müdürü Firik'ten, ÇÜ Balcalı Hastanesi Başhekimi Gündüz'e ziyaret
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AA Adana Bölge Müdürü Firik'ten, ÇÜ Balcalı Hastanesi Başhekimi Gündüz'e ziyaret

AA Adana Bölge Müdürü Firik'ten, ÇÜ Balcalı Hastanesi Başhekimi Gündüz'e ziyaret
Anadolu Ajansı / Eren Bozkurt - Haberler | Güncel

Anadolu Ajansı (AA) Adana Bölge Müdürü Mehmet Kemal Firik, Çukurova Üniversitesi (ÇÜ) Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Hasan Murat Gündüz'ü ziyaret etti.

Anadolu Ajansı (AA) Adana Bölge Müdürü Mehmet Kemal Firik, Çukurova Üniversitesi (ÇÜ) Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Hasan Murat Gündüz'ü ziyaret etti.

Gündüz, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, AA'ya çalışmalarında başarılar diledi.

Firik de Gündüz'e AA'nın faaliyetleri hakkında bilgi verdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Eren Bozkurt

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AA Adana Bölge Müdürü Firik'ten, ÇÜ Balcalı Hastanesi Başhekimi Gündüz'e ziyaret - Haberler
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