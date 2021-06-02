A101 kaçta açılıyor? BİM, ŞOK saat kaçta açılıyor? Market çalışma saatleri 2021
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A101 kaçta açılıyor? BİM, ŞOK saat kaçta açılıyor? Market çalışma saatleri 2021

A101 kaçta açılıyor? BİM, ŞOK saat kaçta açılıyor? Market çalışma saatleri 2021
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Market çalışma saatleri, koronavirüs tedbirleri kapsamında alınan önlemler neticesinde değiştirildi. Bu kapsamda BİM marketler ne zaman açılıyor? 1 Haziran marketler kaçta açılıyor? sorusunun yanıtı merak ediliyor. Marketler hafta içi saat kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor? sorularının yanıtlarını sizler için derledik. İşte genelgede yer alan tam kapanmada market çalışma saatleri kaçla kaç arasında?

1 Haziran bugün zincir marketler kaçta açılıyor? BİM ne zaman açılır? ŞOK bugün ne zaman açılıyor? A101 çalışma saatleri kaçla kaç arası gibi soruların yanıtlarını araştırılıyor. Peki, marketler saat kaçta açılıyor ve kapanıyor? İşte, İçişleri Bakanlığı'nın genelgesine göre marketlerin çalışma saatleri hakkında merak edilen detaylar.. A101, ŞOK market çalışma saatleri..

A101 KAÇTA AÇILIYOR?

Yayınlanan genelgeye göre; Tam gün sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak Pazar günlerinde bakkal, market, manav, kasap, kuruyemişçi ve tatlıcılar 10.00-17.00 saatleri arasında faaliyet gösterebilecek, vatandaşlarımız zorunlu ihtiyaçlarının karşılanması ile sınırlı olmak ve araç kullanmamak şartıyla (engelli vatandaşlarımız hariç) ikametlerine en yakın bakkal, market, manav, kasap, kuruyemişçi ve tatlıcılara gidip gelebileceklerdir.

Perakende ve hizmet sektöründeki giyim, tuhafiye, züccaciye, hırdavat, terzi, berber gibi dükkanlar, büro ve ofisler vb. işyerleri ile AVM'ler;

- Sağlık Bakanlığı Salgın Yönetimi ve Çalışma Rehberinde içerisinde bulunduğu işkolu için belirlenen tüm salgınla mücadele tedbirlerine riayet etmek kaydıyla (Pazar günleri hariç) 07.00-21.00 saatleri arasında faaliyet gösterebileceklerdir.

- Zincir marketler başta olmak üzere çeşitli işyerleri tarafından açılış veya belirli gün ya da saatlere özgü genel indirim uygulamalarının oluşturduğu yoğunluğun önüne geçilebilmesi için indirim uygulamalarının en az bir hafta sürecek şekilde uzun periyodlarla yapılması gerekmektedir.

- Tam gün sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak olan Pazar günlerinde; marketlerde (zincir ve süper marketler dahil) zorunlu temel ihtiyaçlar kapsamındaki ürünler dışında elektronik eşya, oyuncak, kırtasiye, giyim ve aksesuar, alkol, ev tekstili, oto aksesuar, bahçe malzemeleri, hırdavat, züccaciye vb. ürünlerin satışına izin verilmeyecektir.

- Sağlık Bakanlığı Salgın Yönetimi ve Çalışma Rehberinde belirlenen kurallara uymak kaydıyla pazaryerleri (Pazar günleri hariç) 07.00-20.00 saatleri arasında faaliyet gösterebileceklerdir.

- Online market ve yemek sipariş firmaları, hafta içi ve hafta sonu 07.00-24.00 saatleri arasında evlere/adrese servis şeklinde çalışabileceklerdir.

BİM SAAT KAÇTA AÇILIYOR?

BİM hafta içi 09.00-20:00 arası çalışıyor.

BİM Cumartesi günü 10.00- 17.00 arası çalışıyor.

ŞOK ÇALIŞMA SAATLERİ

ŞOK hafta içi 09.00-20.00arası çalışıyor.

ŞOK Cumartesi günü 10.00- 17.00 arası çalışıyor.

A101 AÇILIŞ SAATİ

A101 hafta içi 09.00-20.00arası çalışıyor.

A101 Cumartesi günü 10.00- 17.00 arası çalışıyor.

HAFTA SONU ONLINE ALIŞVERİŞTE YENİ KARAR

Online market ve yemek sipariş firmaları, hafta içi ve hafta sonu 07.00-24.00 saatleri arasında evlere/adrese servis şeklinde çalışabileceklerdir.

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A101 kaçta açılıyor? BİM, ŞOK saat kaçta açılıyor? Market çalışma saatleri 2021 - Haberler
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