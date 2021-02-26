A101 hafta sonu açık mı? BİM hafta sonu açık mı? ŞOK hafta sonu açık mı?

Hafta sonu uygulanan sokağa çıkma yasağı sonrasında en çok araştırılan konular arasında marketlerin çalışma saatleri yer alıyor. Koronavirüs önlemleri sonrasında çalışma saatlerinde değişikliğe gidilen marketlerin hafta sonu saat kaçta açıldığı, kaçta kapandığı merak ediliyor. A101 hafta sonu açık mı? BİM hafta sonu açık mı? ŞOK hafta sonu açık mı?

Marketlerin açılış kapanış saatleri sokağa çıkma yasaklarının uygulandığı hafta sonlarında en çok merak edilen konulardan biri. Cuma akşamı 21.00'den Pazartesi sabahı 05.00'e kadar uygulanan sokağa çıkma yasakları marketlerin çalışma saatlerini değiştirdi.

BİM ÇALIŞMA SAATLERİ

BİM hafta içi 10.00- 20.00 arası çalışıyor.

BİM hafta sonu 10.00- 17.00 arası çalışıyor.

A101 ÇALIŞMA SAATLERİ

A101 hafta içi 10.00- 20.00 arası çalışıyor.

A101 hafta sonu 10.00- 17.00 arası çalışıyor.

ŞOK ÇALIŞMA SAATLERİ

ŞOK hafta içi 10.00- 20.00 arası çalışıyor.

ŞOK hafta sonu 10.00- 17.00 arası çalışıyor.

HAFTA SONU MARKET VE BAKKALAR AÇIK MI?

* Market, bakkal, manav, kasap ve kuruyemişçiler Cumartesi ve Pazar günleri 10.00-17.00 saatleri arasında açık olacaktır.

* Yine belirtilen süre içerisinde marketler ve bakkallar telefonla ya da online olarak aldıkları siparişleri teslim edebileceklerdir.

* Lokanta/restoran, pastane ve tatlıcı tarzı iş yerleri ise bugün saat 20.00'ye kadar açık olacaklardır. Bu iş yerleri Cuma, Cumartesi ve Pazar günleri 10.00-24.00 saatleri arasında paket servis faaliyetlerini sürdüreceklerdir.

* Cumartesi ve Pazar günleri ekmek üretiminin yapıldığı fırın ve unlu mamul ruhsatlı iş yerleri ile bu iş yerlerinin sadece ekmek satan bayileri açık olacaktır.

* Online sipariş firmaları da Cuma, Cumartesi ve Pazar günlerinde 10.00-24.00 saatleri arasında siparişleri teslim edebileceklerdir.

* Vatandaşlarımız sokağa çıkma kısıtlaması uygulanan günlerde, ikametlerine en yakın market, bakkal, manav, kasap, kuruyemişçi ve fırın ya da ekmek satış bayine yürüyerek gidip gelebileceklerdir.

* Yeni bir karar alınıncaya kadar hafta sonları uygulanan sokağa kısıtlaması süresince balıkçı/balık tezgahı şeklindeki işyerlerinin de Cumartesi ve Pazar günleri 10.00-17.00 saatleri arasında vatandaşlara hizmet sunabilecek.