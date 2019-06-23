A101 Bu Hafta, Satışa Sunulan Teknoloji Ürünleri

A101 ile teknoloji ürünlerini yenilemenin tam zamanı…



A101 bu hafta satışa sunduğu Honor 9 Lite cep telefonu, Canon E414 yazıcı, Elton 43" Full HD TV uygun fiyatları ile kullanıcılara eskiyen teknoloji ürünleri değiştirme fırsatı sunuyor.

Türkiye'nin en çok teknolojik ürün satan ve en yaygın yüksek indirim marketi A101'nin bu haftaki teknoloji ürünleri şöyle;

Honor 9 Lite Cep Telefonu :



Dört kamera ile unutulmaz fotoğraf deneyimi…

A101'de bu hafta satışa sunulan Honor 9 Lite cep telefonu, ikisi önde ikisi arkada bulunan dört kamerasıyla, benzersiz bir fotoğraf deneyimi sunuyor.

Çift kamera teknolojisinin öncüsü Honor tarafından geliştirilen Honor 9 Lite'in hem ön hem de arka tarafında 13 MP ve 2 MP'lik ikişer kamera bulunuyor. Telefon, Full view özelliği ve 5,65" Full HD ekranı sayesinde, gerçek ötesi bir görüntü kalitesi sunarken, çekilen fotoğrafları en ince ayrıntısına kadar görülmesine olanak sağlıyor.

Honor 9 lite, güzellik modu ise yüz hatlarını tanıyabiliyor ve efektleri cinsiyete göre özelleştirebiliyor.

Honor 9 Lite'ın 3.000 mAh bataryası, 5. Nesil pil tasarruf teknolojisiyle optimize edildi ve bu sayede tek şarjla tüm gün çalışabiliyor. Altı güç tasarrufu özelliği yardımıyla ise hiç endişe etmeden 86 saat çevrimdışı müzik dinlemek veya 13 saat çevrimdışı video izlemeye olanak sağlıyor.

Özel ayna tasarımı ve parmak izi okuma özelliği ile dikkat çeken telefon, 3 GB RAM, 32 GB dahili hafıza sahip. Honor 9 Lite, tüm A101'lerde 2 yıl Honor Türkiye garantisi ile 1.199 TL'den satışa sunuluyor.

Canon E144 Çok Fonksiyonlu Yazıcı



Yazıcı, fotokopi ve tarayıcı özelliği bulunan Canon E414 Çok Fonksiyonlu Yazıcı A101'de bu hafta 179 TL'den satışa sunuluyor. Fine kartuş teknolojisi ve 4800 dpi baskı çözünürlüğü bulunan ürün tam dolu kartuşlarla tüketiciye ulaştırılıyor. USB kablo hediyeli yazıcının 2 yıl Canon Türkiye garantisi mevcut ve 5 ya da 6 taksit seçeneğiyle satın alınabilir.

Elton 43" ile Full HD TV Keyfi



Bu haftanın televizyonu Elton 43" Full HD TV'nin dahili uydu alıcısı, 2 adet HDMI, 1 adet USB, 1 adet Scart girişi bulunuyor. Sunny garantisi altındaki ürün 1.399 TL'den 9 taksit alternatifiyle satışa sunuluyor.

GoSmart'tan Renkli USB Kabloları….



Go Smart'ın 120 cm uzunluğundaki özel deri tasarımlı 2A USB 2.0 kablolarını ile ister data transferi yapın isterseniz şarj cihazı olarak kullanın. Bu hafta A101'lerde 9.95 TL'den satışa sunulan bu özel ürünün İOS ve Android uç seçenekleri mevcut.

Hi Level USB Akıllı Bellek ve Micro SD Kart….



Hi Level 16 GB Smart USB bellek ve Micro SD Kart bu haftanın teknoloji ürünleri arasında. Smart USB Bellek OTG destekli cihazlarla uyumlu ve çift girişe sahip. Ürün 2 yıl garantili olarak olarak farklı renk seçenekleriyle satışa sunuluyor.

Hi Level 16 GB Micro SD kart ise 2 yıl garantiye sahip. Her iki üründe 19.95 TL'den tüm A101'lerde satışa sunuluyor.

Kaynak: Teknotalk.com