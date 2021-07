A101 bayram çalışma saatleri! BİM, ŞOK market bayramda açık mı? BİM kaçta açılıyor? Marketler bayramda açık mı?

Pandemi sürecinde kısıtlanan marketlerin bayramda açık olup olmadığı merak ediliyor. Kurban Bayramı dolayısıyla 4,5 gün resmi tatile girilecek olması, bayramda marketler çalışıyor mu sorusunu akıllara getirdi.

A101 bayram çalışma saatleri, BİM, ŞOK market bayramda açık mı? BİM kaçta açılıyor? sorularının yanıtları Kurban Bayramı nedeniyle araştırılıyor. İşte, A101 bayram çalışma saatleri! Marketlerin açılış kapanış saatleri!19 Temmuz Pazartesi günü öğleden sonra başlayıp 23 Temmuz Cuma günü sona erecek olan resmi tatil, pek çok kurum ve kuruluş için tatil anlamına gelecek.

MARKETLER BAYRAMDA AÇIK MI?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Biz bayrama kadar aşılanması gereken 62 milyona yakın 18 yaş üstü vatandaşın, 42-43 milyon gibi bir rakam eden en az yüzde 70'inin en az bir aşıyla aşılanmasını hedefliyoruz. Onun için bütün illeri dünden itibaren yayımladığımız il bazlı aşı oranlarıyla birlikte illerin bu noktadaki durumunu ve her ilde oranı artırmak üzere yapılması gereken yaklaşımları yerinde karar vererek, mobil ekip sayılarımızı da olabildiğince artırarak, bir an önce bu hedefe ulaşıp toplumsal bağışıklığı sağlamak istiyoruz." açıklamasını yaparak "Şu an bayram için ekstra bir tedbir yok." ifadelerine yer verdi.

Bayramda marketler için herhangi bir kısıtlama karar bulunmuyor. Marketler normal çalışma planına devam edecek.

A101 BAYRAM ÇALIŞMA SAATLERİ

Marketler hafta içi ve hafta sonu açık olacak.

Pazartesi- Salı- Çarşamba- Perşembe-Cuma - Cumartesi ve Pazar günleri marketler 09.00 ila 21.00 arasında hizmet verecek.

Temmuz ayı öncesinde marketler en son 09.00-21.00 saatleri arasında hizmet vermekteydi. İçişleri Bakanlığı'nın market tarzı işletmelerle ilgili kararı ise şu şekilde;

"Sokağa çıkma kısıtlamalarının sona ereceği 1 Temmuz 2021 Perşembe gününden itibaren tüm iş yerleri; ruhsatlarındaki faaliyet konusuna göre ilgili idare tarafından belirlenmiş olan açılış-kapanış saatleri çerçevesinde faaliyet gösterebilecektir." Bu bilgilere göre marketlerin pandemi öncesi çalışma saatlerine geri dönmesi bekleniyor." açıklamalarına yer verildi.