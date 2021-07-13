A101 aktüel ürünler! 10 - 16 Temmuz A101 aktüel ürünler!
17 Temmuz Cumartesi gününe kadar geçerli olacak A101 aktüel ürünler yayınlandı. A101 kataloğu! 13 Temmuz Salı A101 aktüel ürünler! A101 aktüel ürünler! 10 - 16 Temmuz A101 aktüel ürünler!
A101 mağazalarında geçerli olacak A101 aktüel ürünler kataloğu yayımlandı. 17 Temmuz Cumartesi gününe kadar geçerli olacak A101 aktüel ürünleri! A101 aktüel ürünler! 10 - 16 Temmuz A101 aktüel ürünler!
A101 10 - 16 TEMMUZ AKTÜEL ÜRÜNLER
Muratbey Sürmeli Tam Yağlı Beyaz Peynir 700 gr 23,95 TL
Torku Toz Şeker 3 Kg 17,95 TL
Torku/ Pınar Yarım Yağlı Süt 4x1 Litre 18,95 TL
Omega 3 Yumurta 10'lu 7,95 TL
Baştacı Çemeni Sıyrılmış Dana Pastırma 120 gr 14,95 TL
Seyidoğlu Yaz Helvası Çeşitleri 350 gr 8,45 TL
Yedigün Çeşitleri 1,5 Litre 3,95 TL
Çerezya Premium Soslu Badem 130 gr 8,95 TL
Domestos Hijyenik Köpük Öutfak/ Banyo 450 ml 13,90 TL
Domestos Çamaşır Suyu 3703 ml 21,25 TL
Alo Toz Deterjan 4 Kg 27,90 TL
Bingo Renkli Sıvı Deterjan 4 Litre 31,90 TL
Fairy Hepsi 1 Arada Kapsül 100'lü 99,95 TL
Pril Bulaşık Deterjanı 4 Kg 21,25 TL
Pantene Şampuan Çeşitleri 500 ml 15,90 TL
Pantene Saç Bakım Kremi Çeşitleri 360 ml 12,50 TL
Dalan Zeytinyağlı Banyo Sabunu 4x175 gr 8,75 TL
Miss Arap Sabunu 1000 ml 8,50 TL
Clean&Fun Mikrofiber Temizlik Bezi 3'lü 6,95 TL
Colgate Ağız Bakım Suyu 500 ml 7,75 TL
Veet Klasik Tüy Dökücü Krem 100 ml 15,95 TL
Kotex Ultra Hijyenik Ped Çeşitleri 11,95 TL
Mistral Peçete 200'lü 2,75 TL
Mendiva Islak Havlu 101'li 6,50 TL
Inflame Led Ampul 9W 7,95 TL
Torku Dana Kangal Sucuk 225 gr 13,95 TL (10 TL üstü alışverişlerde geçerli fiyat)
Pepsi Max/ Seven Up/ Yedigün/ Lipton 6x330 ml 9,95 TL (10 TL üstü alışverişlerde geçerli fiyat)