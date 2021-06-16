A101 18 Haziran 2021 aktüel ürünler neler? A101 haftanın yıldızları! A 101 kataloğu!
19 Haziran 2021 tarihine kadar geçerli olacak haftanın yıldızları kampanyasında neler var? 17 Haziran A101 aktüel! A101 kataloğu! A101 aktüel! 17 Haziran tarihine kadar geçerli A101 Aldın Aldın kampanyasını yayınladı. Peki, A101 ürünler kataloğu! A101 kaçta açılıyor? 17 Haziran Perşembe A101 aktüel ürünler!
19 Haziran 2021 tarihine kadar geçerli olacak haftanın yıldızları kampanyasında neler var? 17 Haziran A101 aktüel! A101 kataloğu! A101 aktüel! 17 Haziran tarihine kadar geçerli A101 Aldın Aldın kampanyasını yayınladı. Peki, A101 ürünler kataloğu! A101 kaçta açılıyor? 17 Haziran Perşembe A101 aktüel ürünler!
A101 17-19 HAZİRAN HAFTANIN YILDIZLARI
Tahsildaroğlu Ezine Klasik İnek Peyniri 600 gr 24,95 TL
Ahir Tulum Peyniri Çeşitleri 450 gr 19,95 TL
Ahir Tam Yağlı Taze Beyaz Peynir 900 gr 24,95 TL
Ahir Kaymaklı Sürülebilir Peynir 700 gr 16,95 TL
Tarabya Tam Yağlı Taze Eritme Peyniri 500 gr 17,90 TL
Muratbey Lor Peyniri 500 gr 7,75 TL
Altınkılıç/ Ezine Çiftliği Lor Peyniri 500 gr 6,95 TL
Ünal Eski Kaşar Peyniri 250 gr 14,95 TL
Şahin Çemeni Sırılmış Dana Pastırma 100 gr 18,95 TL
Karlıdağ Tereyağı 950 gr 55,95 TL
Eker Yoğurt 2 Kg 12,90 TL
Yörüksüt Yoğurt 2 Kg 11,95 TL
Kebir Yoğurt 1500 gr 10,75 TL
Birşah Tam Yağlı Süt 1 Litre 5,25 TL
Birşah Ayran 1500 ml 4,95 TL
Dondurulmuş Piliç Bonfile 20,25 TL
Keskinoğlu Omega 3 Yumurta 10'lu 8,25 TL
Piliç Salam Çeşitleri 850 gr 9,75 TL
Yudum Omega 3 Bitkisel Sıvı Yağ 3 Litre 48,95 TL
Findux Sütlü Fındık Kreması 400 gr 12,95 TL
Çerezya Tuzlu Fıstık 200 gr 6,45 TL
Dr.Oetker Dondurulmuş Karışık Pizza 4x169 gr 20,95 TL
Dr.Oetker Pasta Kreması Çeşitleri 7,15 TL
Xroll İncecik Gofret Çeşitleri 142 gr 2,95 TL
Fairy Platinum Bulaşık Deterjanı 750 ml 11,25 TL
Nescafe Kahve Çeşitleri 10'lu 6,95 TL
Slazenger Erkek Parfüm Çeşitleri 50 ml 26,95 TL
Vernel Konsantre Yumuşatıcı Çeşitleri 1800 ml 14,95 TL (10 TL üstü alışverişlerde geçerli fiyat)
Tursil Sıvı Deterjan 2470 ml 16,95 TL (10 TL üstü alışverişlerde geçerli fiyat)