A101 1 Ekim aktüel ürünleri neler? A101'de bu hafta neler var? A 101 aktüel kataloğu, A101 aldın aldın!
A101 aktüel ürünlerle en kaliteli ürünleri daha uygun fiyatla müşterilere ulaştırmaya çalışmaktadır. A101 1 Ekim aktüel ürünleri neler?
A101 aktüel ürünlerle en kaliteli ürünleri daha uygun fiyatla müşterilere ulaştırmaya çalışmaktadır. A101 1 Ekim aktüel ürünleri neler? A 101'de 1 Ekim'den itibaren hangi ürünler olacak? A 101 Aldın Aldın ürünleri!
A101 1 EKİM AKTÜEL ÜRÜNLERİ NELER?
Reeder P13 telefon özelikleri
Ürün özellikleri:
-6 inç HD ekran
-3 GB RAM
-16 GB Dahili Hafıza (128 GB arttırılabilir hafıza/sabit disk olarak kullanabilirsiniz)
-4080 mAh batarya
-Yüz tanıma özelliği
-Parmak izi okuyucu
- Ram : 3 GB
- Rom : 16 GB
- Kamera : 8 MP
- Ön kamera : 5 MP
- Pil : 4080 mah
- İşletim sistemi : Android 9
- Ekran teknolojisi : 1280 x 600 pixels
- İşlemci : Mediatek
- İşlemci hızı : 2.0 ghz
- NFC : Yok
- Autofocus : Var
- Ağırlık : 171 gram
- Bluetooth versiyon : 5.0
- 2 yıl Reeder Türkiyegaranti
- Ürün kutu içerisinden kulaklık çıkmamaktadır.
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Elton EL32DAB3037 32" Uydu Alıcılı Led Tv özellikleri
- 200 Hz
- Uydu alıcı dahildir.
-Mega Contrast
-2x8 W ses çıkışı
-2 adet HDMI girişi
-1 adet USB girişi
-Coaxcial ses çıkışı
-PC audio ses girişi
-2 yıl garanti