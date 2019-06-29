A Faithful Man Filmi
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Abel, ayrıldıktan sekiz yıl sonra eski sevgilisi Marianne ile, Marianne'in sevgilisi Paul'ün cenazesinde karşılaşır. Bu karşılaşmayı bir fırsat olarak gören ve Marianne ile yeniden birlikte olmak isteyen Abel, Marianne'in oğlu Joseph ve Paul'ün kız kardeşi Eve'in engeline takılır.
Yönetmen: Louis Garrel
Senaryo: Louis Garrel, Jean-Claude Carrière
Oyuncular: Louis Garrel, Laetitia Casta, Lily-Rose Depp, Joseph Engel, Diane Courseille, Vladislav Galard, Bakary Sangaré, Kiara Carrière, Dali Benssalah, Arthur Igual
Filmin Türü: Komedi
Orijinal Adı: L'homme fidèle
Yapımcı Firma: Why Not Production
Yapım Yılı: 2018
Yapım Ülkesi: Fransa
Orijinal Dili: Fransızca
Filmin Süresi: 75 dk.
Dağıtıcı Firma: Başka Sinema
Vizyon Tarihi: 09.08.2019
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