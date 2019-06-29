A Faithful Man Filmi

Abel, ayrıldıktan sekiz yıl sonra eski sevgilisi Marianne ile, Marianne'in sevgilisi Paul'ün cenazesinde karşılaşır. Bu karşılaşmayı bir fırsat olarak gören ve Marianne ile yeniden birlikte olmak isteyen Abel, Marianne'in oğlu Joseph ve Paul'ün kız kardeşi Eve'in engeline takılır.



Yönetmen: Louis Garrel

Senaryo: Louis Garrel, Jean-Claude Carrière

Oyuncular: Louis Garrel, Laetitia Casta, Lily-Rose Depp, Joseph Engel, Diane Courseille, Vladislav Galard, Bakary Sangaré, Kiara Carrière, Dali Benssalah, Arthur Igual

Filmin Türü: Komedi

Orijinal Adı: L'homme fidèle

Yapımcı Firma: Why Not Production

Yapım Yılı: 2018

Yapım Ülkesi: Fransa

Orijinal Dili: Fransızca

Filmin Süresi: 75 dk.

Dağıtıcı Firma: Başka Sinema

Vizyon Tarihi: 09.08.2019

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Kaynak: InterSinema.com