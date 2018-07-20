99 Milyon Yıllık Yılan Fosili Bulundu

99 Milyon Yıllık Yılan Fosili Bulundu

Myanmar'da, 99 milyon yıl öncesine ait olduğu düşünülen ve kehribar içinde korunmuş halde duran yılan yavrusu fosili bulundu.

Myanmar'da dinozorlar çağında yaşadığı tahmin edilen, 99 milyon yıl öncesine ait yılan yavrusu fosili bulundu. Fosilin, üzerini kaplayan kehribar sayesinde korunduğu belirtildi.

OLDUKÇA NADİR BİR PARÇA

Fosilin son derece nadir olduğu ve üzerini kaplayan ağaç özü kehribar sayesinde korunduğu belirtildi.

DÜNYADA BULUNAN EN ESKİ YAVRU YILAN FOSİLİ

Kanada'daki Alberta Üniversitesinden Profesör Michael Caldwell, 99 milyon öncesine ait fosilin şu ana kadar dünyada bulunan en eski yavru yılan fosili olduğunu ve Kretase döneminde Myanmar ormanlarında yaşadığını ifade etti.

Caldwell, şafak yılanı türüne ait olduğu anlaşılan fosilin, koruyucu özelliğe sahip ağaç özü kehribar ile kaplanmış şekilde bulunduğunu bildirdi.

Fosilin üstündeki bitki ve böcek parçalarının, yılanın ormanda yaşadığına işaret ettiği belirtildi.

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YORUMLAR (12)

  • MSTF:
    Halkimiz vermeden almaya alisti o yuzden biseyler isteyince devlet zoruna gidiyor. Sanki alkdan alunan vergiylr yapilandan bir turkiyede ucret aliniyor. Cikinda bi agzinizdan dusutmediginiz avrupanin halka ne kadar ittirdigine bakin. Lafim sana hukukcu.
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  • WWWWWWWW:
    Hukukçu arkadaş yaz yazda ama bazı koyunlar doğru yazana ihanetci diyorlar .bide sevinerek bir yanı yok çünkü bu paralar ihaleyi alan yandaş firmanın kasasına gidiyor..
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