99 Milyon Yıllık Yılan Fosili Bulundu
Myanmar'da, 99 milyon yıl öncesine ait olduğu düşünülen ve kehribar içinde korunmuş halde duran yılan yavrusu fosili bulundu.
Myanmar'da dinozorlar çağında yaşadığı tahmin edilen, 99 milyon yıl öncesine ait yılan yavrusu fosili bulundu. Fosilin, üzerini kaplayan kehribar sayesinde korunduğu belirtildi.
OLDUKÇA NADİR BİR PARÇA
Fosilin son derece nadir olduğu ve üzerini kaplayan ağaç özü kehribar sayesinde korunduğu belirtildi.
DÜNYADA BULUNAN EN ESKİ YAVRU YILAN FOSİLİ
Kanada'daki Alberta Üniversitesinden Profesör Michael Caldwell, 99 milyon öncesine ait fosilin şu ana kadar dünyada bulunan en eski yavru yılan fosili olduğunu ve Kretase döneminde Myanmar ormanlarında yaşadığını ifade etti.
Caldwell, şafak yılanı türüne ait olduğu anlaşılan fosilin, koruyucu özelliğe sahip ağaç özü kehribar ile kaplanmış şekilde bulunduğunu bildirdi.
Fosilin üstündeki bitki ve böcek parçalarının, yılanın ormanda yaşadığına işaret ettiği belirtildi.
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solucan dır oCevap Yaz Yayından Kaldır
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Ne tesbih yapilir amma. Kahvehanede amma havasi olur haaaaCevap Yaz Yayından Kaldır
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Hemşerim. 99 milyon yılda fosilin ruhu bile kalmaz...Cevap Yaz 1 5 Yayından Kaldır
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Halkimiz vermeden almaya alisti o yuzden biseyler isteyince devlet zoruna gidiyor. Sanki alkdan alunan vergiylr yapilandan bir turkiyede ucret aliniyor. Cikinda bi agzinizdan dusutmediginiz avrupanin halka ne kadar ittirdigine bakin. Lafim sana hukukcu.Cevap Yaz Yayından Kaldır
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Hukukçu arkadaş yaz yazda ama bazı koyunlar doğru yazana ihanetci diyorlar .bide sevinerek bir yanı yok çünkü bu paralar ihaleyi alan yandaş firmanın kasasına gidiyor..Cevap Yaz Yayından Kaldır