96 yaşındaki Abdurrazak dede, yaptığı kağnı maketleriyle sevindiriyor

29.11.2019 12:32 | Son Güncelleme: 29.11.2019 12:50

Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde yaşayan 96 yaşındaki Abdurrazak Doğan, çocukluk yıllarından beri ilgi duyduğu ahşap kağnı maketi yapımını ilerlemiş yaşına rağmen sürdürüp, yaptığı maketleri sevdiklerine hediye ediyor.

Güneşli Mahallesi'nde 73 yaşındaki 48 yıllık eşi Fadime Doğan ile yaşamını sürdüren işçi emeklisi 6 çocuk babası Doğan, küçük yaşlardayken tarla işlerinde kullanılan kağnılara ilgi göstermeye başladı.

O dönemlerde ustalara bakarak kağnı maketi yapmayı öğrenen Doğan, uzun yıllardır yaptığı ürünleri çok sayıda kişiye hediye etti.

Yaklaşık 10 yıldır yaşlılığa bağlı yürüme zorluğu çeken Doğan hobisine, eşinin temin ettiği malzemelerle devam ediyor.

Abdurrazak Doğan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, köyde yaşadıkları yıllarda kağnılarının olduğunu ve kağnı yapan ustaları da hayranlıkla izlediğini söyledi.

Onların yaptığı çalışmaları dikkatle takip ederek kağnı yapımını öğrendiğini dile getiren Doğan, şunları kaydetti:

"Gençlik yıllarımda başladığım maket yapımını bu yaşa kadar sürdürdüm. Bir kağnının yapımı sağlık durumuma göre bir ile iki ay arasında değişiyor. Bugüne kadar çok sayıda kağnı yaptım. Sadece birkaç tanesini sattım, geriye kalanları ise çevremizdeki eşe dosta evlerinde süs olarak kullanmaları için hediye ettim. Sağlığım el verdiği sürece kağnı yapmaya devam edeceğim."

Eşine destek olan Fadime Doğan ise eşinin zorunlu haller dışında 10 yıldır evden dışarı çıkamadığını belirterek, "Bütün malzemelerini ben temin ediyorum. Artık yaşımız ilerledi, zorlanıyoruz. Bu işi bırak diyorum ama kağnı sevgisinden vazgeçmiyor. Kağnı yapımı sırasında ev ağaç parçalarıyla doluyor. Temizlik yapmakta zorlanıyorum ama ona destek olmaktan mutluluk duyuyorum." dedi.

Kaynak: AA