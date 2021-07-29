93 YAŞINDAKİ DEMANS HASTASI BOĞAZ'DA BOĞULMAK ÜZEREYKEN BÖYLE KURTARILDI
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93 YAŞINDAKİ DEMANS HASTASI BOĞAZ'DA BOĞULMAK ÜZEREYKEN BÖYLE KURTARILDI

93 YAŞINDAKİ DEMANS HASTASI BOĞAZ'DA BOĞULMAK ÜZEREYKEN BÖYLE KURTARILDI
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Beykoz'da yüzmek için denize giren 93 yaşındaki Demans hastası Niyazi Yalçın kıyıdan yaklaşık 60 metre açıldı.

Beykoz'da yüzmek için denize giren 93 yaşındaki Demans hastası Niyazi Yalçın kıyıdan yaklaşık 60 metre açıldı. Denizde boğulma tehlikesi geçiren yaşlı adamı kıyıdakilerin yardım çağrısı ile geçmekte olan bir tekneden atılan can simidi ile kurtarıldı. O anlar bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı. 

Olay, önceki gün akşam saatlerinde Paşabahçe sahili Burunbahçe mevkiinde meydana geldi. Sahildeki  vatandaşlar, kıyıya yaklaşık 60 metre mesafede denizden bir vatandaşın imdat  çağrılarını duydu. Bunun üzerine polis, sağlık ve sahil güvenlik ekiplerine haber verdi. Vatandaşlar ekipler gelinceye kadar, Boğaz'dan geçen gezi teknelerine kıyıdan seslenerek durdurmaya ve  yardım istemeye çalıştı. Bir gezi teknesindekiler vatandaşların yardım çağrılarını duyarak kıyıya yaklaştı. Teknedekiler, vatandaşların yönlendirmesi ve projektör yardımıyla denizdeki kişiyi aramaya başladı.

CAN SİMİDİ ATILARAK KURTARILDI

Yaklaşık 10 dakika boyunca süren aramalar sonucunda  boğulma tehlikesi geçiren kişinin yeri tespit edildi. Teknedekiler can simdi atarak boğulma tehlikesi geçiren kişiyi tekneye almayı başardı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri de sahilde hazır bekliyordu.

UZUN SÜREDİR YÜZÜYORDUMTekne ile kıyıya çıkarılan Yalçın 'a sağlık ekipleri tarafından ambulans içinde ilk müdahalesi yapıldı. Denizden çıkarıldığında bilincinin açık olduğu öğrenilen yaşlı adamın sağlık ekiplerine  "uzun süredir yüzüyordum" dediği öğrenildi. Ambulansla  Paşabahçe Devlet Hastanesine kaldırılan Niyazi Yalçın tedavi altına alındı.

Dün öğle saatlerinde taburcu olan Yalçın yakınları tarafından hastaneden alındı. Yalçın daha sonra kızı ile birlikte ifadesi alınmak üzere Paşabahçe Polis Merkezi'ne geldi. İfadesi alındıktan sonra yakınları tarafından eve götürülen Yalçın basın mensuplarının sorusuna "İyiyim, siz nasılsınız?" diye cevap verdi.Niyazi Yalçın'ın demans hastası olduğu Sancaktepe'deki evinden çıkarak Beykoz'a geldiği ve yüzmek için  denize girdiği öğrenildi.

Görüntü dökümü: ---------------Denizde boğulma tehlikesi geçiren kişi-Kıyıdakilerin fark ederek yardım istemeleri-Bir tekneden atılan can simidi-Tekneye çıkarılması-Kıyıya gelmesi-Ambulansa konması-Polis ve sahil güvenlik ekiplerinin görüntüsü-Niyazi Yalçın ve yakınlarının polis merkezine gelmesi-Karakol çıkışı gazetecilere iyiyim demesi-Araca binerek gitmeleri

-Sahilden görüntü


- İstanbul

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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