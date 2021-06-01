93 kilo veren Pelin Öztekin'den havuzda bikinili paylaşım
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93 kilo veren Pelin Öztekin'den havuzda bikinili paylaşım

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153 kilodan 60 kiloya düşmesiyle büyük bir değişim geçiren Pelin Öztekin, sosyal medyayı aktif kullanan ünlüler arasında yer alıyor. Öztekin, son paylaşımında havuz bikinili anlarını paylaştı. Ünlü oyuncunun paylaşımını çok sayıda beğeni yağıyor.

Ünlü oyuncu Pelin Öztekin, 2014 yılında 153 kiloyken ve mide küçültme ameliyatı oldu. 6 ayda 53 kilo veren oyuncu, ardından 25 kilo daha vererek toplamda 93 kiloya veda edip 60 kiloya indi. Verdiği kiloların ardından bambaşka bir görünüme kavuşan Pelin Öztekin, havaların ısınmasıyla tatile çıktı.

BEĞENİ VE YORUM YAĞMURUNA TUTULDU

Sosyal medyayı oldukça aktif kullanan oyuncu, havuzda verdiği siyah bikinili pozunu Instagram sayfasında yayınlamayı da ihmal etmedi. Tatilde paylaştığını bikinili fotoğrafı ile dikkatleri üzerine çeken ünlü oyuncu, kısa süre içinde yorum ve beğeni yağmuruna tutuldu.

İşte Pekin Öztekin'in siyah bikinili havuz pozu;

93 kilo veren Pelin Öztekin'den havuzda bikinili paylaşım
93 kilo veren Pelin Öztekin'den havuzda bikinili paylaşım
93 kilo veren Pelin Öztekin'den havuzda bikinili paylaşım
93 kilo veren Pelin Öztekin'den havuzda bikinili paylaşım
93 kilo veren Pelin Öztekin'den havuzda bikinili paylaşım
93 kilo veren Pelin Öztekin'den havuzda bikinili paylaşım
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