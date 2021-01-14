929 liralık eşofman altı sosyal medyada tepki çekti
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

929 liralık eşofman altı sosyal medyada tepki çekti

14.01.2021 14:57 | Son Güncelleme: 14.01.2021 15:25

Bir spor giyim firmasının sattığı 929 liralık eşofman altı sosyal medya kullanıcıları tarafından eleştirildi. Kullanıcılar eşofman altı için bu fiyatı yüksek bulurken, asgari ücret üzerinden yapılan değerlendirmede üründen sadece 3 tane alınabileceği ifade edildi.

Son dönemlerde artan ürün fiyatları vatandaşların tepkisini çekerken bir spor firmasının eşofman altı için belirlediği fiyat sosyal medyada gündeme geldi. Kadın eşofman altı için istenen fiyat 929.90 lira olurken, fiyatı çok bulan sosyal medya kullanıcıları eleştirilerde bulundu.

"BEKLENTİM OTURURKEN BİLE KALORİ YAKTIRMASI"

Bir kullanıcı yaptığı açıklamada eşofman altı almak için sitelerde dolaştığını ve bu eşofman altı için istenen fiyatı görünce şoke olduğunu aktardı. Kullanıcı daha sonra, "Böyle bir parayı verdikten sonra bir eşofmandan beklentim giydiğim anda beni koşturması, yürütmesi hatta k...... üstünde otururken bile kalori yaktırması aksi halde neden 929,90 lira olsun ki?" dedi.

ASGARİ ÜCRET İLE 3 ADET ALINABİLİYOR

Bazı kullanıcılar ise eşofman altına biçilen fiyatı asgari ücret ile karşılaştırdı. Kullanıcılar bir asgari ücret ile bu eşofmandan sadece 3 tane alınabileceğini aktardı.

929 liralık eşofman altı sosyal medyada tepki çekti
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Edi Rama Murat Kurum İlker Başbuğ Alparslan Türkeş Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Oğuzhan Koç Hande Erçel Acun Ilıcalı Demet Akalın
Spor Erol Bulut Fatih Terim Gökhan Gönül Abdullah Avcı İrfan Can Kahveci
Tüm Haberler Kar İzmir Kongre Instagram
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: 929 liralık eşofman altı sosyal medyada tepki çekti - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 14.1.2021 15:32:01. #1.15#
title