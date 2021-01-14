929 liralık eşofman altı sosyal medyada tepki çekti

Bir spor giyim firmasının sattığı 929 liralık eşofman altı sosyal medya kullanıcıları tarafından eleştirildi. Kullanıcılar eşofman altı için bu fiyatı yüksek bulurken, asgari ücret üzerinden yapılan değerlendirmede üründen sadece 3 tane alınabileceği ifade edildi.

Son dönemlerde artan ürün fiyatları vatandaşların tepkisini çekerken bir spor firmasının eşofman altı için belirlediği fiyat sosyal medyada gündeme geldi. Kadın eşofman altı için istenen fiyat 929.90 lira olurken, fiyatı çok bulan sosyal medya kullanıcıları eleştirilerde bulundu.

"BEKLENTİM OTURURKEN BİLE KALORİ YAKTIRMASI"

Bir kullanıcı yaptığı açıklamada eşofman altı almak için sitelerde dolaştığını ve bu eşofman altı için istenen fiyatı görünce şoke olduğunu aktardı. Kullanıcı daha sonra, "Böyle bir parayı verdikten sonra bir eşofmandan beklentim giydiğim anda beni koşturması, yürütmesi hatta k...... üstünde otururken bile kalori yaktırması aksi halde neden 929,90 lira olsun ki?" dedi.

ASGARİ ÜCRET İLE 3 ADET ALINABİLİYOR

Bazı kullanıcılar ise eşofman altına biçilen fiyatı asgari ücret ile karşılaştırdı. Kullanıcılar bir asgari ücret ile bu eşofmandan sadece 3 tane alınabileceğini aktardı.