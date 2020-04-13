92 yaşındaki kadın korona virüsü yendi
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Çanakkale, Çal, Çan

92 yaşındaki kadın korona virüsü yendi

92 yaşındaki kadın korona virüsü yendi Çanakkale'nin Çan ilçesinde solunum yetmezliği şikayetiyle hastaneye giden ve korona virüs testi pozitif çıkan 92 yaşındaki Bahriye Kaya, 14 günlük tedavi sürecini başarıyla tamamlayarak taburcu edildi.

13.04.2020 18:43 | Son Güncelleme: 13.04.2020 18:45
92 yaşındaki kadın korona virüsü yendi

92 yaşındaki kadın korona virüsü yendi

ÇANAKKALE - Çanakkale'nin Çan ilçesinde solunum yetmezliği şikayetiyle hastaneye giden ve korona virüs testi pozitif çıkan 92 yaşındaki Bahriye Kaya, 14 günlük tedavi sürecini başarıyla tamamlayarak taburcu edildi.

Çanakkale'nin Çan ilçesine bağlı Çal köyünde yaşayan ve 14 gün önce solunum yetmezliği şikayetiyle Çan Devlet Hastanesi'ne başvuran Bahriye Kaya'nın korona virüs testi pozitif çıkmıştı. Burada tedavi altına alınan yaşlı kadın, 14 gün boyunca sağlık çalışanlarının da başarılı müdahalesiyle korona virüsünü yenmeyi başardı.

Aynı zamanda hipertansiyon, diyabet ve Alzheimer hastası olan yaşlı kadına taburcu olduğu esnada sağlık çalışanları da alkışlarıyla destek verdiler. Ambulansla Çal köyüne götürülen Bahriye Kaya 14 gün süreyle evinde karantina altında tutulacak.

92 yaşındaki kadın korona virüsü yendi

Kaynak: İHA

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