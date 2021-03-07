92 yaşındaki kadın, 23 yaşındaki komşusu tarafından cinsel saldırıya uğrayıp boğularak öldürüldü
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92 yaşındaki kadın, 23 yaşındaki komşusu tarafından cinsel saldırıya uğrayıp boğularak öldürüldü

07.03.2021 09:52 | Son Güncelleme: 07.03.2021 10:07
92 yaşındaki kadın, 23 yaşındaki komşusu tarafından cinsel saldırıya uğrayıp boğularak öldürüldü

Aydın'da yalnız yaşan 92 yaşındaki Hanım Pınarlı komşuları tarafından evinde ölü bulundu. Polis önce hırsızlık ihtimali üzerinde dururken yapılan incelemede 23 yaşındaki komşusu tarafından cinsel saldırıya uğradığı ve boğularak öldürüldüğü ortaya çıktı. Gözaltına alınan zanlı tutuklandı.

Aydın'da yalnız yaşayan 92 yaşındaki Hanım Pınarlı'nın evinin kapısını dün saat 22.00 sıralarında açık halde bulan komşuları, içeri girdiklerinde eşyaların dağınık olduğunu gördü. Odaları kontrol ettiklerinde ise yaşlı kadını yerde yatar halde buldu.

ZİYNET EŞYALARI DA ÇALINDI

İhbar üzerine eve gelen sağlık ve polis ekipleri, Pınarlı'nın boğularak öldürüldüğünü belirledi. Yapılan aramada ise evdeki ziynet eşyalarının çalındığı ortaya çıktı.

92 yaşındaki kadın 23 yaşındaki komşusunun cinsel saldırısına uğrayıp boğularak öldürüldü

1 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Güvenlik kamera kayıtları ile mobese görüntülerini inceleyen polis ekipleri, şüphelinin çok sayıda hırsızlık kaydı bulunan A.Ç. (23) olduğunu belirlendi. Şüpheli, Nazilli ilçesindeki bir otelde yakalanarak gözaltına alındı.

İÇ ÇAMAŞIRINDA KAN LEKELERİ BULUNDU

Polis kaynaklarından alınan son bilgi korkunçtu. Gözaltına alınan şüpheli A.Ç.'nin (23), yaşlı kadına cinsel saldırıda bulunduğu ortaya çıktı. İç çamaşırında Pınarlı'ya ait olduğu tahmin edilen kan lekeleri bulunan A.Ç.'nin aynı mahallede yaşadığı ve yaşlı kadınla komşu olduğu saptandı.

A.Ç. ilk ifadesinde, "Eve girdiğimde kendisini tutup itekledim. Yere düşünce de kaçıp gittim" diyerek, alkollü olduğu için evde yaşanılanları hatırlamadığını öne sürdü. A.Ç., adliyeye sevk edildi.

92 yaşındaki kadın 23 yaşındaki komşusunun cinsel saldırısına uğrayıp boğularak öldürüldü

TUTUKLANDI

Gözaltına alınan A.Ç., emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede, 'kasten adam öldürmek' suçundan tutuklandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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