92 yaşında koronavirüsü yendi, alkışlarla taburcu oldu
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Koronavirüs, Yenice, Çan, Güncel

92 yaşında koronavirüsü yendi, alkışlarla taburcu oldu

ÇANAKKALE'nin Çan ilçesinde, koronavirüs (Covid-19) testi pozitif çıkan ve tedavi sonrası iyileşen Bahriye Kaya (92), hastaneden sağlık çalışanlarının alkışlarıyla taburcu edildi.

13.04.2020 17:05 | Son Güncelleme: 13.04.2020 17:05
92 yaşında koronavirüsü yendi, alkışlarla taburcu oldu

ÇANAKKALE'nin Çan ilçesinde, koronavirüs (Covid-19) testi pozitif çıkan ve tedavi sonrası iyileşen Bahriye Kaya (92), hastaneden sağlık çalışanlarının alkışlarıyla taburcu edildi.

Yenice ilçesine bağlı Çalköy köyünde yaşayan Bahriye Kaya, 31 Mart'ta pandemi hastanesi olarak hizmet veren Çan Devlet Hastanesi Acil Servisi'ne başvurdu. Solunum yetmezliği nedeniyle yoğun bakıma yatırılan yaşlı kadının, yapılan koronavirüs testleri pozitif çıktı. Kaya, yoğun bakım servisinde 9 gün süren tedavisinin ardından 5 gün de serviste yattı. Tedaviye olumlu yanıt veren Kaya, bugün taburcu oldu. Acil servisten sağlık çalışanlarının alkışları arasında sedye ile çıkarılan Kaya, ambulansa alınarak, köydeki evine götürüldü. 

Öte yandan, Bahriye Kaya'nın, alzheimer ve tansiyon hastası olduğu öğrenildi.

Kaynak: DHA

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