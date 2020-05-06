91 yaşındaki hasta ameliyatla şifa buldu
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91 yaşındaki hasta ameliyatla şifa buldu

91 yaşındaki hasta ameliyatla şifa buldu
06.05.2020 12:37 | Son Güncelleme: 06.05.2020 12:37

Bursa'da 91 yaşındaki bir hasta salgın dönemine rağmen başarılı bir ameliyatla sağlığına kavuştu.

Bursa'da 91 yaşındaki bir hasta salgın dönemine rağmen başarılı bir ameliyatla sağlığına kavuştu. Diz ağrısı şikayetleri dinmeyen hastaya ileri yaşında ameliyat yapıldı, iyileşen hasta taburcu edildi.

Özel Hayat Hastanesi, Covid-19 salgını döneminde başarılı bir ameliyata imza atarak, 91 yaşındaki Nesibe Yüncüler'i sağlığına kavuşturdu.

Dayanılmaz diz ağrıları nedeniyle Özel Hayat Hastanesi'ne başvuran Nesibe Yüncüler'in tedavisine, salgına karşı tüm önlemler alınarak başlandı. Özel Hayat Hastanesi Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Op. Dr. Tevfik Öncan ve ekibinin başarılı operasyonu sonucunda şifa bulan 91 yaşındaki hasta, ameliyatın 3 gün sonrasında taburcu edildi.

Gerçekleştirilen başarılı ameliyat hakkında bilgi veren Op. Dr. Tevfik Öncan, "Hastamız bize diz ağrısı sıkıntısı ile başvurdu. Yapılan tetkiklerde ameliyata engel bir durum olmadığını gördük ve hastanın yakınlarından da onay alarak operasyon kararı aldık. Hastamız koronavirüs salgınına ve ileri yaşına rağmen bizlere güvenerek ameliyat olmayı kabul etti" dedi.

"Hastalarımızın sağlığı her şeyin önünde"

Hayat Hastanesi olarak salgının ilk günlerinden bu yana tüm önlemleri özenle aldıklarına değinen Dr. Öncan, "Hastalarımızın ve yakınlarının sağlığı bizim için her şeyin önünde. Bu kapsamda hastamızın operasyonunu da titizlikle gerçekleştirdik. Ameliyat sonrası hızla iyileşen hastamızı da, sağlıklı bir şekilde taburcu etmek nasip oldu" diye konuştu.

İleri yaşına rağmen başarılı operasyon sonrası sağlığına kavuşan Nesibe Yüncüler'in, birkaç ay önce Avustralya'dan gelerek Hayat Hastanesi'nde göz ameliyatı olan kızı Asiye Emniyet ve oğlu Sedat Yüncüler, ameliyatı gerçekleştiren Op. Dr. Tevfik Öncan ve tüm Hayat Hastanesi çalışanlarına, annelerine gösterdikleri ilgi için teşekkür etti. - BURSA

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

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