28.08.2019 15:36

90 yaşındaki Kore gazisinin 78 yıllık meslek aşkı

Dükkan da, kullandığı malzemeler de yıllara meydan okuyor

Her gün takım elbisesini giyerek kravatını takıyor şıklığına çok önem veriyor

Müşterileri güler yüzü ile karşılayan Kore gazisi berber Refik Özberber;

"Bu 100 senelik, Yunan girince yapılmış"

BİLECİK - Bilecik'in Pazaryeri ilçesinde yaşayan 90 yaşındaki Kore gazisi Refik Özberber, bir asırlık dükkanda 78 yıldır çalışıyor.

Baba mesleğini sürdüren ve Kore savaşına katıldığını için çok sayıda madalyası bulunan Özberber'e tıraş olmak için genellikle yaşlılar geliyor. Dükkanda bulunan malzemeler ise yılların anısını içinde barındırıyor. Refik Özberber ile birlikte dükkanda bulunan birçok malzeme de onlarca yıllık. Her gün takım elbisesini giyerek kravatını takan, şıklığına çok önem veren 90 yıllık çınar, gelecek müşterileri de güler yüzü ile karşılıyor.

İlk gün olduğu gibi işini aşkla yaptığını ifade eden Özberber, mesleği olan berberliğe de hala devam ediyor. Kore'de yaşadığı savaş yıllarını anlatan Refik Özberber, "Berberliği 78 senedir yapıyor. Babamın yanında 12 yaşında okuldan çıktıktan sonra başladım. 20 yaşına kadar babamın yanında çalıştım. Daha sonra askere gittim. Türkiye'de 9 ay, 11 ay Kore'de askerlik yaptım. Kore'de biz 2. Dünya Savaşından sonra Almanlardan korkularına NATO'yu kurmak istediler. 1950 senesinde bizi fedai olarak gönderdiler. Ben Ankara 2. Sınıf B Muhabere bölümündeydim. Tahsin Yazıcı'nın Tugayındaydım" dedi.

"Bu dükkan 100 senelik"

Dükkanın 100 senedir olduğunu ve 78 yıldır da burada çalıştığını söyleyen Özberber, "Bana 57 yıl sonra geldi madalya. Ben telsizciydim. Çok silah kullanmadım. Sadece çemberde kaldık. Orada tabi mecburen kullanıyorsun. Çemberi yardık. Bir Amerikan albayını kurtardık. 15 devletin içerisinde Amerika tarafından üstün birlik madalyasını aldık. En güçlü şekilde kazandık. Askerden dönünce buraya geldim. 78 senedir bu dükkan açık. Baba mesleği. Babam benim yanımda öldü. Başka dükkanlara da geçtim, tabi kendi yerimiz vardı. 100 senelik var bu dükkan. Yunan girince yapılmış buralar. Ben de tam 90 yaşındayım. Mesleğe de devam ediyorum" şeklinde konuştu

Kaynak: İHA