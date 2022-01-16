MALATYA (İHA) - 90 yaşında 6'ncı kitabını yazdı

Öğretmenlik ve avukatlık yapan Mustafa Alp'ın kitap yazma azmi

MALATYA - Malatya'da yaşayan 90 yaşındaki Mustafa Alp, 6'ncı kitabını yazdı. 20 yıl öğretmenlik ve 40 yıllık avukatlık mesleği sonrasında kitap yazmaya başlayan Alp, bir asra yakın yaşına rağmen kitap yazmaya devam ederken, azmiyle görenlerin takdirini kazanıyor.

Malatya'da yaşayan 90 yaşındaki Mustafa Alp, 20 yıl öğretmenlik 40 yıl avukatlık mesleğinin ardından kitap yazmaya başladı. 90 yaşında olmasına rağmen kitap yazmaya devam eden Mustafa Alp, "Atatürk'ün Yolunda Dostları Düşmanları" adlı 6'ıncı kitabını yazdı.

60 yıllık iş hayatından sonra kitaplar yazmaya başladı

60 yıllık iş hayatının ardından emekli olduktan sonra kitap yazmaya başlayan Mustafa Alp, yaşam hikayesini anlatarak, "Öğretmen Okulu mezunuyum. 1945 yılında okula girdim, 1950 yılında mezun oldum. 20 yıl öğretmenlik yaptım daha sonra 1970 yılında öğretmenliği bıraktım. Öğretmenliği bıraktıktan sonra hukuk fakültesini bitirdim. Avukatlık görevimi yaptım. 40 yıl avukatlık 20 yılda öğretmenlik yaptım. Daha sonra kitap yazmaya başladım. İlk kitabım '1984 Yılı Öyküsü' diye çıktı. Daha sonra 'Cevapsız Kalan Mektuplar' adlı eserimi yazdım. Üçüncü eserimi de 'Kendi Köyümüz' olarak yazdım. Dördüncü kitabım 'Köy Enstitüleri' oldu. Beşinci kitap olarak 'İlk Çağdan Günümüze Kadın Sorunu' eserimi yazdım. Altıncı kitabım, 'Atatürk'ün Yolunda Dostları Düşmanları' eserlerimi yazdım" şeklinde konuştu.

Alp'ın kitaplarından alan Mevlut Kutlu ise Alp'ı azminden dolayı kutlayıp, "90 yaşındaki Mustafa Alp amcamıza teşekkür ediyorum. Gerçekten fikir adamı. Kendisine teşekkür ediyorum. Tüm dost ve arkadaşlarımıza tavsiye ediyorum. Kitapları hediye diyor. Kendisi 90 yaşında. 6 kitap yazmak büyük bir başarı. Herkesin yapacağı bir şey değil" ifadelerini kullandı.