90'lı yılların süper modelleri Claudia Schiffer ve Stephanie Seymour çıplak poz verdi

Bir dönem podyumlarda fırtına gibi esen Claudia Schiffer ve Stephanie Seymour dergi çekimi için objektif karşısına geçti.

FİZİKLERİNİ CESURCA SERGİLEDİLER

Derginin Ağustos 2019 sayısı için fotoğrafçı Collier Schorr'un süpervizörlüğünde yapılan çekimde, 90'lı yılların ikonik modelleri, kendi selfie'lerini çekti. 1990'lı yılların en ünlü süper modellerinden olan Claudia Schiffer ve Stephanie Seymour, kusursuz fiziklerini cesurca sergiledi.

UZUN BİR ARADAN SONRA YENİDEN

48 yaşındaki Schiffer, 25 yıl sonra, 51 yaşındaki Seymour ise 32 yıl sonra yeniden Vogue İtalya'ya poz vermiş oldu.

Claudia Schiffer