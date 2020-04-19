Evladını kaybeden Şallı'nın yoğun bakım ünitesi önünde attığı mesaj ortaya çıktı
ANA SAYFA KORONAVİRÜS SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ
Haberler ›› Magazin ›› Evladını kaybeden Şallı'nın yoğun bakım ünitesi önünde attığı mesaj ortaya çıktı - Magazin
Ebru Şallı, Harun Tan, Pars Tan, Köşe, Magazin

Evladını kaybeden Şallı'nın yoğun bakım ünitesi önünde attığı mesaj ortaya çıktı

Harun Tan ve Ebru Şallı'nın 9 yaşındaki oğulları Pars Tan, önceki gün hayatını kaybetti. Köşe yazarı Esin Övet, Şallı'nın oğlunu yoğun bakım önünde beklerken kendisine attığı mesajı paylaştı.

19.04.2020 09:00 | Son Güncelleme: 19.04.2020 10:24
Evladını kaybeden Şallı'nın yoğun bakım ünitesi önünde attığı mesaj ortaya çıktı

Ünlü model Ebru Şallı ile Harun Tan'ın 9 yaşındaki oğulları Pars Tan, lenfoma teşhisiyle tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi. Köşe yazarı Esin Övet, evlat acısıyla yıkılan Şallı'nın, yoğun bakım önünde beklerken kendisine attığı mesajı paylaştı.

ELİNDE BURUŞMUŞ FOTOĞRAFI ATTI

Pars'ın günlerce yoğun bakımda kaldığını söyleyen Övet, Şallı ile oğlunun ölümünden iki gün önce mesajlaştığını ve yoğun bakımın önünden kendisine buruşmuş bir fotoğrafın görüntüsünü yolladığını yazdı. Övet olayı şu şekilde köşesine taşıdı;

"En son iki gün önce mesajlaşmıştık.

Bu gördüğünüz buruşmuş fotoğrafı gönderdi o an Ebru Şallı. Yoğun bakım önünden…

Elinde buruş buruş olmuş fotoğraf.

Zor günler geçiyordu epeydir.

Ve günlerdir de hastanedeydi Ebru.

Ve yine her zaman olduğu gibi mesajın sonunda"Dua et Esin" demişti.

Ettim…

Çok ettim."

9 yaşındaki oğlunu kaybeden Ebru Şallı'nın yoğun bakım önünde beklerken attığı mesaj ortaya çıktı

HAYATINI KAYBETTİ

Hastalığı tekrarladığı için son 1 aydır özel bir hastaneye tedavi gören Pars, hayatını kaybetti. Minik Pars, önceki öğle namazının ardından Kilyos'ta son yolculuğuna uğurlandı. Cenazede eşinin desteğiyle güçlükle ayakta durduğu gözlenen Ebru Şallı'nın oğlunun mezarının başına oturup ağladığı fotoğraf ise herkesi derinden sarstı. Şallı oğlunun mezar taşına "Ponçik sen benimlesin" yazdırdı.

9 yaşındaki oğlunu kaybeden Ebru Şallı'nın yoğun bakım önünde beklerken attığı mesaj ortaya çıktı

SON GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI

Tv100'de yer alan habere göre: Eklem ağrıları ve halsizlik nedeniyle tedavi altına alınan Pars, geçtiğimiz yıl ilik nakli olmuştu. Pars Tan'ın tedavisi geçen yıl iyiye gitmiş, babasıyla Bebek'te görüntülenmişti. Minik Pars'ın ölüm haberinin ardından çekilen son görüntüleri yeniden gündeme geldi.

9 yaşındaki oğlunu kaybeden Ebru Şallı'nın yoğun bakım önünde beklerken attığı mesaj ortaya çıktı
Evladını kaybeden Şallı'nın yoğun bakım ünitesi önünde attığı mesaj ortaya çıktı

İlgili Haberler

Çocuğu vefat eden Harun Tan, mezarlıkta görüntü almak isteyenlere tepki gösterdi: Leşe üşüşen kargalar
Çocuğu vefat eden Harun Tan, mezarlıkta görüntü almak isteyenlere tepki gösterdi: Leşe üşüşen kargalar
Ebru Şallı, oğlunun mezarının başından ayrılamadı
Ebru Şallı, oğlunun mezarının başından ayrılamadı
Sosyal medya kullanıcıları, Ebru Şallı'nın oğlunun ölümünün ardından Boşluk Heykeli'ni paylaşarak başsağlığı diledi
Sosyal medya kullanıcıları, Ebru Şallı'nın oğlunun ölümünün ardından Boşluk Heykeli'ni paylaşarak başsağlığı diledi
Cenazede ayakta durmakta zorlanan Ebru Şallı'ya eşi Uğur Akkuş destek oldu
Cenazede ayakta durmakta zorlanan Ebru Şallı'ya eşi Uğur Akkuş destek oldu
Ebru Şallı'nın oğlunun mezar taşına yazdırdığı yazı görenleri duygulandırdı
Ebru Şallı'nın oğlunun mezar taşına yazdırdığı yazı görenleri duygulandırdı
Pars'ın ölümünün ardından geriye annesi Ebru Şallı ile mutlu olduğu anların fotoğrafları kaldı
Pars'ın ölümünün ardından geriye annesi Ebru Şallı ile mutlu olduğu anların fotoğrafları kaldı
Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş!
Haber Yorumları (3)
KADİR AS: Rabbim rahmet eylesin mekanı cennet olsun rabbim geride kalanlara sabir ve saglik versin baki allah
Cevap Yaz Yayından Kaldır
DUA: allah sabır versin evlat acısı çok zor birşey
Cevap Yaz 1 1 Yayından Kaldır
METİN: Çok acı allah kimseyi evladıyla sınamasın allah rahmet eğlesin
Cevap Yaz Yayından Kaldır
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Magazin Manşet

Haberler

Ebru Şallı'ya gösterilen tepkinin nedeni ne? 'Biz ne ara bu kadar gaddar olduk?' Magazin
Ebru Şallı'ya gösterilen tepkinin nedeni ne? "Biz ne ara bu kadar gaddar olduk?"
Acun'un Sercan'a verdiği 'Fatih Terim' cevabı sosyal medyayı salladı Magazin
Acun'un Sercan'a verdiği "Fatih Terim" cevabı sosyal medyayı salladı
Çocuğunu kaybeden acılı babayı isyan ettiren olay: Leş kargaları gibisiniz Magazin
Çocuğunu kaybeden acılı babayı isyan ettiren olay: Leş kargaları gibisiniz
Türkiye Ebru'nun evlat acısıyla yandı! İşte çocuğunu kaybeden ünlüler Magazin
Türkiye Ebru'nun evlat acısıyla yandı! İşte çocuğunu kaybeden ünlüler
Ebru Şallı, oğlunu kaybettikten sonra herkes bu heykeli paylaşıyor Magazin
Ebru Şallı, oğlunu kaybettikten sonra herkes bu heykeli paylaşıyor
Yarışmacıların üzerine yürüyen Acun, öfke kustu: Yapılan en büyük ayıp Magazin
Yarışmacıların üzerine yürüyen Acun, öfke kustu: Yapılan en büyük ayıp
Ebru Şallı, oğlunun mezarının başından ayrılamadı
Ebru Şallı, oğlunun mezarının başından ayrılamadı
Fotoğraftaki küçük kız büyüdü, dünyanın en güzel kadını oldu
Fotoğraftaki küçük kız büyüdü, dünyanın en güzel kadını oldu
Acun Ilıcalı, canlı yayında Nisa ve Sercan hakkında konuşan Semih Öztürk'e tepki gösterdi: Çok yanlış
Acun Ilıcalı, canlı yayında Nisa ve Sercan hakkında konuşan Semih Öztürk'e tepki gösterdi: Çok yanlış
Vasiyetini açıklayan Serdar Ortaç, 30 milyon değerindeki evini çalışanlarına bırakacak
Vasiyetini açıklayan Serdar Ortaç, 30 milyon değerindeki evini çalışanlarına bırakacak
Ebru Şallı ve Harun Tan'ın hayatını kaybeden 9 yaşındaki oğullarının son görüntüsü ortaya çıktı
Ebru Şallı ve Harun Tan'ın hayatını kaybeden 9 yaşındaki oğullarının son görüntüsü ortaya çıktı
Yeliz Yeşilmen, Ebru Şallı'nın vefat eden çocuğunun ardından gözyaşlarına boğuldu
Yeliz Yeşilmen, Ebru Şallı'nın vefat eden çocuğunun ardından gözyaşlarına boğuldu
Brezilyalı model, çantasını çalmaya çalışan hırsızı süpürge ile uzaklaştırdı
Brezilyalı model, çantasını çalmaya çalışan hırsızı süpürge ile uzaklaştırdı
Karantinada olan Yasmin Erbil, Instagram'dan göbek dansı yaptığı anları paylaştı
Karantinada olan Yasmin Erbil, Instagram'dan göbek dansı yaptığı anları paylaştı
Korona virüsü yenen ünlü sunucu Burak Akkul son durumunu paylaştı
Korona virüsü yenen ünlü sunucu Burak Akkul son durumunu paylaştı
Teknoloji uzmanı Hakkı Alkan, koronavirüse yakalandı
Teknoloji uzmanı Hakkı Alkan, koronavirüse yakalandı
Cenazede ayakta durmakta zorlanan Ebru Şallı'ya eşi Uğur Akkuş destek oldu
Cenazede ayakta durmakta zorlanan Ebru Şallı'ya eşi Uğur Akkuş destek oldu
Survivor'da Nisa, Sercan'ı reddetti: Seni ağabeyim olarak görüyorum
Survivor'da Nisa, Sercan'ı reddetti: Seni ağabeyim olarak görüyorum
Gülben Ergen'den, oğlu Pars'ı kaybeden Ebru Şallı'ya gelen çirkin yorumlara tepki: Kimse anlamaz!
Gülben Ergen'den, oğlu Pars'ı kaybeden Ebru Şallı'ya gelen çirkin yorumlara tepki: Kimse anlamaz!
Ebru Şallı'nın oğlunun mezar taşına yazdırdığı yazı görenleri duygulandırdı
Ebru Şallı'nın oğlunun mezar taşına yazdırdığı yazı görenleri duygulandırdı
Ebru Şallı'nın ölen oğlu için 10 ay önce 'Hayatımızda yarın ne olacağı belli olmaz' dediği ortaya çıktı
Ebru Şallı'nın ölen oğlu için 10 ay önce "Hayatımızda yarın ne olacağı belli olmaz" dediği ortaya çıktı
Ebru Şallı'nın vefat eden oğlunun 'Anneme aşığım' dediği video izleyenlerin yüreğini yaktı
Ebru Şallı'nın vefat eden oğlunun "Anneme aşığım" dediği video izleyenlerin yüreğini yaktı
Sinan Akçıl, eski sevgilisi Ebru Şallı'nın oğlunun ölümüyle üzüntüye boğuldu: Öğrenince yerimden sarsıldım
Sinan Akçıl, eski sevgilisi Ebru Şallı'nın oğlunun ölümüyle üzüntüye boğuldu: Öğrenince yerimden sarsıldım
Ebru Şallı'nın 9 yaşında hayatını kaybeden oğlu son yolculuğuna uğurlandı
Ebru Şallı'nın 9 yaşında hayatını kaybeden oğlu son yolculuğuna uğurlandı
Fenomen Murat Övüç, 12 yıllık sevgilisini anlattı: Kapalıçarşı'nın imparatoru, yedi sülaleme yetecek parası var
Fenomen Murat Övüç, 12 yıllık sevgilisini anlattı: Kapalıçarşı'nın imparatoru, yedi sülaleme yetecek parası var
Karantinada en dikkatsiz davrandığı anı anlatan Oğuzhan Koç: Yemek getiren kargocuyla sarılıp öpüştük
Karantinada en dikkatsiz davrandığı anı anlatan Oğuzhan Koç: Yemek getiren kargocuyla sarılıp öpüştük
Vaktini evde geçiren Murat Boz, Instagram hesabından kaslı vücudunu paylaşarak şov yaptı
Vaktini evde geçiren Murat Boz, Instagram hesabından kaslı vücudunu paylaşarak şov yaptı
Koronavirüsü atlatan sunucu Burak Akkul yaşadıklarını anlattı
Koronavirüsü atlatan sunucu Burak Akkul yaşadıklarını anlattı
9 yaşındaki oğlu vefat eden Ebru Şallı'ya taziye mesajı yağdı
9 yaşındaki oğlu vefat eden Ebru Şallı'ya taziye mesajı yağdı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Saruhan Oluç Devlet Bahçeli Fahrettin Koca Süreyya Sadi Bilgiç Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Kutsi Hadise Ebru Polat Fahriye Evcen
Spor Ali Koç Tamer Tuna Fatih Terim Rüştü Reçber Hidayet Türkoğlu
Daha Fazla Nisan Antalya Futbolcu Ebru Şallı
Şu an buradasınız: Evladını kaybeden Şallı'nın yoğun bakım ünitesi önünde attığı mesaj ortaya çıktı - Magazin
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 19.4.2020 10:27:18. #1.15#
title