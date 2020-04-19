Evladını kaybeden Şallı'nın yoğun bakım ünitesi önünde attığı mesaj ortaya çıktı Harun Tan ve Ebru Şallı'nın 9 yaşındaki oğulları Pars Tan, önceki gün hayatını kaybetti. Köşe yazarı Esin Övet, Şallı'nın oğlunu yoğun bakım önünde beklerken kendisine attığı mesajı paylaştı.

Ünlü model Ebru Şallı ile Harun Tan'ın 9 yaşındaki oğulları Pars Tan, lenfoma teşhisiyle tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi. Köşe yazarı Esin Övet, evlat acısıyla yıkılan Şallı'nın, yoğun bakım önünde beklerken kendisine attığı mesajı paylaştı.

ELİNDE BURUŞMUŞ FOTOĞRAFI ATTI

Pars'ın günlerce yoğun bakımda kaldığını söyleyen Övet, Şallı ile oğlunun ölümünden iki gün önce mesajlaştığını ve yoğun bakımın önünden kendisine buruşmuş bir fotoğrafın görüntüsünü yolladığını yazdı. Övet olayı şu şekilde köşesine taşıdı;

"En son iki gün önce mesajlaşmıştık.

Bu gördüğünüz buruşmuş fotoğrafı gönderdi o an Ebru Şallı. Yoğun bakım önünden…

Elinde buruş buruş olmuş fotoğraf.

Zor günler geçiyordu epeydir.

Ve günlerdir de hastanedeydi Ebru.

Ve yine her zaman olduğu gibi mesajın sonunda"Dua et Esin" demişti.

Ettim…

Çok ettim."

HAYATINI KAYBETTİ

Hastalığı tekrarladığı için son 1 aydır özel bir hastaneye tedavi gören Pars, hayatını kaybetti. Minik Pars, önceki öğle namazının ardından Kilyos'ta son yolculuğuna uğurlandı. Cenazede eşinin desteğiyle güçlükle ayakta durduğu gözlenen Ebru Şallı'nın oğlunun mezarının başına oturup ağladığı fotoğraf ise herkesi derinden sarstı. Şallı oğlunun mezar taşına "Ponçik sen benimlesin" yazdırdı.

SON GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI

Tv100'de yer alan habere göre: Eklem ağrıları ve halsizlik nedeniyle tedavi altına alınan Pars, geçtiğimiz yıl ilik nakli olmuştu. Pars Tan'ın tedavisi geçen yıl iyiye gitmiş, babasıyla Bebek'te görüntülenmişti. Minik Pars'ın ölüm haberinin ardından çekilen son görüntüleri yeniden gündeme geldi.