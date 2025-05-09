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9 Mayıs 2025 PKK'nın feshi açıklandı mı? PKK silah bırakma kararı aldı mı? SON DURUM!

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PKK'nın feshi açıklandı mı? sorusu, 5-7 Mayıs 2025 tarihlerinde gerçekleştirilen PKK 12. Kongresi sonrasında kamuoyunun en çok merak ettiği gündem başlıklarından biri haline geldi.

Abdullah Öcalan'ın 27 Şubat 2025 tarihinde yaptığı silah bırakma ve fesih çağrısı sonrası gözler örgütün alacağı kararlara çevrilmişti. Peki, 9 Mayıs 2025 PKK silah bırakma kararı aldı mı? DEM Parti ve örgüte yakın kaynaklar hangi açıklamalarda bulundu? İşte PKK 12. Kongresi sonrası yapılan açıklamalar ve olası gelişmeler...

9 MAYIS 2025 PKK'NIN FESHİ AÇIKLANDI MI?

DEM Parti Sözcüsü Ayşegül Doğan, kongre öncesinde yaptığı açıklamada, "PKK'nın kongresini topladığını duyurması an meselesi. Bu önemli bir adım. Bu adımın sonrası da önemli olacak" ifadelerini kullanarak dikkat çekti. Doğan'ın açıklamasından kısa süre sonra kongre tamamlandı ve kararların "yakında açıklanacağı" bildirildi.

PKK SİLAH BIRAKMA KARARI ALDI MI?

PKK yöneticilerinden Mustafa Karasu, kongre sonrasında yaptığı açıklamada "PKK'nin feshini, silahlı mücadelenin sonlandırılmasını gerçekleştireceğiz" dedi. Bu açıklama, örgütün silah bırakma sürecine girdiği şeklinde yorumlandı. Ancak henüz resmî ve net bir fesih açıklaması yapılmamıştır.

9 Mayıs 2025 PKK'nın feshi açıklandı mı? PKK silah bırakma kararı aldı mı? SON DURUM!
Haberler.com / Beyza Nur Ergin - Gündem
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