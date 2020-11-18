"9 Kere Leyla" filminden ilk fragman geldi! Elçin Sangu ve Haluk Bilginer'in yatak sahnesi dikkat çekti
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

"9 Kere Leyla" filminden ilk fragman geldi! Elçin Sangu ve Haluk Bilginer'in yatak sahnesi dikkat çekti

18.11.2020 18:20 | Son Güncelleme: 18.11.2020 18:32

Online dizi ve film izleme platformu Netflix'te yayınlanacak olan "9 Kere Leyla" filminin ilk fragmanı yayınlandı. Ezel Akay'ın uzun bir aradan sonra yeniden yönetmen koltuğuna oturduğu filmde Elçin Sangu ve Haluk Bilginer'in yatak sahnesi dikkat çekti.

Ezel Akay'ın yönetmen koltuğunda oturduğu, oyuncu kadrosunda Haluk Bilginer, Demet Akbağ, Elçin Sangu, Fırat Tanış ve Alican Yücesoy gibi isimlerin yer aldığı "9 Kere Leyla" filminin ilk fragmanı yayınlandı.

YATAK SAHNESİ DİKKAT ÇEKTİ

Online dizi ve film izleme platformu Netflix'te yayınlanacak olan filmin fragmanında, Elçin Sangu ve Haluk Bilginer'in yatak sahnesi dikkat çekti.

9 Kere Leyla'nın 4 Aralık tarihinde Netflix'teki izleyicilerinin karşısına çıkması planlanıyor.

'9 Kere Leyla' filminden ilk fragman geldi! Elçin Sangu ve Haluk Bilginer'in yatak sahnesi dikkat çekti

9 KERE LEYLA FİLMİNİN KONUSU NEDİR?

Leyla ve Adem, yıllarca mutlu bir evlilik yaşadılar, ta ki güzel evlilik terapistleri Nergis, Adem'in kalbini çalana kadar. Görünüşte çok zengin olan Adem'in, bütün mal varlığının yönetimi ise Leyla'nın elindedir. Nergis ile aralarındaki engelleri kaldırmak için harekete geçen Adem, Leyla'yı kendinden uzaklaştırmaya çalışır. Ancak bu girişimlerinin hepsi de başarısızlıkla sonuçlanır. Adem, sonunda Leyla'dan kesin olarak kurtulmanın en iyi yolunun onu öldürmek olduğuna karar verir. Gözü Nergis'ten başkasını görmeyen Adem, Leyla'yı ortadan kaldırmak için 9 farklı girişimde bulunur. Ancak Leyla'yı öldürmek Adem'in sandığı kadar kolay değildir.

'9 Kere Leyla' filminden ilk fragman geldi! Elçin Sangu ve Haluk Bilginer'in yatak sahnesi dikkat çekti
'9 Kere Leyla' filminden ilk fragman geldi! Elçin Sangu ve Haluk Bilginer'in yatak sahnesi dikkat çekti
'9 Kere Leyla' filminden ilk fragman geldi! Elçin Sangu ve Haluk Bilginer'in yatak sahnesi dikkat çekti
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika İlham Aliyev Cevdet Yılmaz Meral Akşener Abdülhamit Gül Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Cem Yılmaz Funda Eryiğit İbrahim Tatlıses Mustafa Topaloğlu
Spor Mert Günok Ozan Tufan Samet Aybaba Malcolm Thomas Hakan Çalhanoğlu
Tüm Haberler Medya Kasım Kabine İçişleri Bakanlığı
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: "9 Kere Leyla" filminden ilk fragman geldi! Elçin Sangu ve Haluk Bilginer'in yatak sahnesi dikkat çekti - Magazin
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 18.11.2020 18:39:53. #1.14#
title