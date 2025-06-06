Kurban Bayramı'nın başlamasına sayılı günler kaldı. Bu yıl Kurban Bayramı 6 Haziran 2025 Cuma günü başlayacak ve 9 Haziran 2025 Pazartesi günü sona erecek. Peki, 9 Haziran Pazartesi okullar tatil mi?

9 HAZİRAN PAZARTESİ OKULLAR TATİL Mİ?

Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanan 2025 dini günler takvimine göre, Kurban Bayramı arefesi 5 Haziran 2025 Perşembe gününe denk geliyor. Bayramın birinci günü ise 6 Haziran Cuma günü başlayacak ve 9 Haziran Pazartesi günü sona erecek.

Bu kapsamında okullarda 5 Haziran Perşembe günü yarım gün eğitim öğretim uygulanacak. 6-9 Haziran tarihleri arasında ise okullar tatil olacak.

10 Haziran Salı günü ise eğitim öğretime kalınan yerden devam edilecek.