9 Haziran Pazartesi okullar tatil mi?
Kurban Bayramı'nın bugün idrak edilecek olmasıyla birlikte resmi tatil ve okulların tatil olup olmadığı araştırmaları hız kazandı. Peki, 9 Haziran Pazartesi okullar tatil mi?
Kurban Bayramı'nın başlamasına sayılı günler kaldı. Bu yıl Kurban Bayramı 6 Haziran 2025 Cuma günü başlayacak ve 9 Haziran 2025 Pazartesi günü sona erecek. Peki, 9 Haziran Pazartesi okullar tatil mi?
9 HAZİRAN PAZARTESİ OKULLAR TATİL Mİ?
Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanan 2025 dini günler takvimine göre, Kurban Bayramı arefesi 5 Haziran 2025 Perşembe gününe denk geliyor. Bayramın birinci günü ise 6 Haziran Cuma günü başlayacak ve 9 Haziran Pazartesi günü sona erecek.
Bu kapsamında okullarda 5 Haziran Perşembe günü yarım gün eğitim öğretim uygulanacak. 6-9 Haziran tarihleri arasında ise okullar tatil olacak.
10 Haziran Salı günü ise eğitim öğretime kalınan yerden devam edilecek.