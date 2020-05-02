9. gün iftar menüsü! Ramazan ayına özel günlük iftar menüleri! En güzel iftar menüleri!

Ramazan ayının ilk gününü aile dostları ve özel misafirleriniz karşılamak isteyenler için beğeni garantili iftar menüsü paylaşıyoruz. İşte, Ramazan ayı 9. gün iftar menüsü!

İştah kabartıcı iftar menüsü ile kendinize lezzetli bir ödül verebilirsiniz. Misafirlerinizin de çok beğeneceği iftar menüsünde yemeye doyamayacağınız lezzetler var. İşte leziz 9. gün iftar menüsü! Ramazan ayına özel günlük iftar menüleri! En güzel iftar menüleri!

9. GÜN İFTAR MENÜSÜ

Ramazan'ın 9. günüde besleyiciliği ve lezzeti ile öne çıkan menü, aynı zamanda görüntüsü ile iştah kabartıyor. Brokoli çorbası ile orucunuzu açtıktan sonra deniz börülcesi salatası eşliğinde hamsi tavayı afiyetle yiyebilirsiniz. Zamanı ve mekanı unutturulan Ramazan şerbeti, size iftar sofrasında olduğunuzu hatırlatacak.

9. GÜN İFTAR MENÜSÜ

BROKOLİ ÇORBASI

HAMSİ TAVA

DENİZ BÖRÜLCESİ SALATASI

RAMAZAN ŞERBETİ

BROKOLİ ÇORBASI NASIL YAPILIR?

GEREKLİ MALZEMELER

1 paket brokoli

Zeytinyağı

1 yemek kaşığı krema

2 yemek kaşığı çedar peyniri

1 adet soğan

1 adet patates

Tuz

Karabiber

YAPILIŞI

Soğanı kavurarak işe başlayın. Patatesi de ekleyip kavurmaya devam edin ve brokolileri ekleyin.

Brokolilerin bir parmak üstüne gelecek kadar su ekleyin. 20 dakika pişirdikten sonra blenderdan geçirin.

İsteğinize göre krema ekleyin. Çedar peyniri rendeleyip servis edin. Afiyet olsun.