9 çocuk babası İzzet Yıldızhan'dan duygulandıran 'Babalar Günü' paylaşımı
Ünlü Türkcü İzzet Yıldızhan, sosyal medya hesabından yaptığı 'Babalar Günü' paylaşımı duygulandırdı.
21.06.2020 13:22 | Son Güncelleme: 21.06.2020 13:32
Ünlü Türkcü İzzet Yıldızhan, yaptığı 'Babalar Günü' paylaşımı duygulandırdı. Paylaşımda babasını hiç görmediğini ifade eden Yılzdızhan, 9 çocuğuyla birlikte çekilmiş fotoğrafın altına "Ben babamı hiç görmedim ama & ;dünyanın en şanslı insanıyım. Dokuz tane evladım oldu. Hamd olsun Allah'ıma. Başta babamın sonrada tüm babaların 'Babalar Günü' kutlu olsun" notunu yazdı.& ;& ;
Kaynak: Snob Magazin