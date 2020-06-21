9 çocuk babası İzzet Yıldızhan'dan duygulandıran 'Babalar Günü' paylaşımı Ünlü Türkcü İzzet Yıldızhan, sosyal medya hesabından yaptığı 'Babalar Günü' paylaşımı duygulandırdı.

Ünlü Türkcü İzzet Yıldızhan, yaptığı 'Babalar Günü' paylaşımı duygulandırdı. Paylaşımda babasını hiç görmediğini ifade eden Yılzdızhan, 9 çocuğuyla birlikte çekilmiş fotoğrafın altına "Ben babamı hiç görmedim ama & ;dünyanın en şanslı insanıyım. Dokuz tane evladım oldu. Hamd olsun Allah'ıma. Başta babamın sonrada tüm babaların 'Babalar Günü' kutlu olsun" notunu yazdı.& ;& ;



