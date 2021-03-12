9 büyükbaş hayvanı telef olan vatandaşa büyükşehirden 3 gebe inek

Antalya'nın Korkuteli'de geçtiğimiz günlerde sabah süt sağım makinesinin fişini prize takmasıyla 9 büyükbaş hayvanı elektrik akımına kapılarak telef olan Ramazan Yılmaz'ın mağduriyetini gideriliyor. Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'in talimatıyla Yılmaz'a 3 gebe inek verilecek. Büyükşehir ekipleri ayrıca ahırda teknik tamirat ve düzenlemeleri de yaptı.

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek iyi günde de zor günde de vatandaşın yanında yer alarak acılarını ve sevinçlerini paylaşıyor. Başkan Böcek geçtiğimiz günlerde Korkuteli ilçesi Bozova Mahallesi'nde elektrik akımına kapılarak telef olan 9 büyükbaş hayvanın sahibi Ramazan Yılmaz'ın yüzünü güldürdü. Başkan Böcek'in talimatıyla Antalya Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı'na bağlı teknik ekipler Yılmaz'ı ziyaret etti.

Büyük sevinç yaşadı

Hayvanların telef olduğu ahıra giden ve incelemelerde bulunan teknik ekip ve veterinerler ahırda gerekli tamirat ve düzenlemeleri yaptı. Hayvancılıkla geçimini sağlayan ve geride kalan buzağıları hayırseverlerin aldığı inekle beslemeye çalışan Ramazan Yılmaz'ın yüzü büyükşehir ekiplerinin verdiği müjde ile güldü. Başkan Muhittin Böcek'in talimatıyla 3 büyükbaş gebe ineğin verileceğini öğrenen Yılmaz, büyük sevinç yaşadı.

Yerelden kalkınma hamlesiyle Antalyalı çiftçi ve hayvancıların her daim yanlarında olduklarını söyleyen Başkan Muhittin Böcek, "Öncelikle Ramazan kardeşimize geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Geçimi hayvancılık olan bir insan için 9 büyükbaş hayvanı aynı anda kaybetmek maddi ve manevi anlamda büyük bir kayıp. Bir köylü çocuğu olarak geride kalan buzağılarını da kaybetme endişesi yaşayan Ramazan kardeşimi çok iyi anlıyorum. O'nun yaşadığı mağduriyeti bir nebze de olsa giderebilmek adına 3 gebe inek vereceğiz. Antalya Büyükşehir Belediyesi olarak hemşehrilerimizin yanında olmayı sürdüreceğiz" dedi. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı