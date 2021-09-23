'9. Boğaziçi Film Festivali'nin jüri başkanı, yönetmen ve senarist Reis Çelik oldu - Haberler
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"9. Boğaziçi Film Festivali"nin jüri başkanı, yönetmen ve senarist Reis Çelik oldu

AA / Hilal Uştuk - Haberler | Güncel

"9. Boğaziçi Film Festivali"nde Ulusal Uzun Metraj Film Yarışması'nın jüri başkanı, yönetmen ve senarist Reis Çelik oldu.

"9. Boğaziçi Film Festivali"nde Ulusal Uzun Metraj Film Yarışması'nın jüri başkanı, yönetmen ve senarist Reis Çelik oldu.

Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğü desteği ve TRT'nin kurumsal iş ortaklığı ile Boğaziçi Kültür Sanat Vakfı tarafından düzenlenen festival, 23-30 Ekim arasında sinemaseverlerle buluşacak.

Festivalin "Ulusal Uzun Metraj Film Yarışması"nın jüri başkanı, yönetmen ve senarist Reis Çelik oldu.

"Işıklar Sönmesin", "Hoşçakal Yarın", "Mülteci", "Lal Gece" ve "Ölü Ekmeği" filmlerinin yönetmeni Çelik, "Lal Gece ile 2012'de Berlin Uluslararası Film Festivali ve Nuremberg Film Festivali'nde "En İyi Film", Mar del Plata Film Festivali ve Malatya Uluslararası Film Festivali'nde ise "En İyi Yönetmen" ödüllerini almıştı. Film, Brüksel Uluslararası Bağımsız Film Festivali'nde "En İyi Yönetmen" ve "En İyi Film" ödüllerinin sahibi olmuştu.

En iyi film ödülü, 100 bin lira

"Ulusal Uzun Metraj Film Yarışması"nda yer alacak filmler, "En İyi Ulusal Uzun Metraj Film Ödülü" için verilen 100 bin liralık ödül için yarışacak.

Yarışmada "En İyi İlk Film" 50 bin, "En İyi Yönetmen" 20 bin, "En İyi Kadın Oyuncu" ve "En İyi Erkek Oyuncu" ise 15 bin lirayla ödüllendirilecek.

"En İyi Senaryo", "En İyi Sinematografi" ve "En İyi Kurgu" dallarının kazananlarına ise 10 bin liralık para ödülü verilecek.

Film Yapımcıları Meslek Birliği (FİYAB), bir filmin tüm süreçlerini başarıyla yürüten yapımcıları ve bağımsız sinemayı desteklemek amacıyla 10 bin liralık FİYAB En İyi Yapımcı Ödülü verirken, Film Yönetmenleri Derneği de FİLM-YÖN "En İyi Yönetmen Ödülü"nü takdim edecek.

Festivale ilişkin detaylı bilgi ve başvuru süreçleri www.bogazicifilmfestivali.com üzerinden gerçekleştirilebilecek.

AA / Hilal Uştuk - Son Dakika Haberleri
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Haber: '9. Boğaziçi Film Festivali'nin jüri başkanı, yönetmen ve senarist Reis Çelik oldu - Haberler
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