'9. Boğaziçi Film Festivali' 23 Ekim'de başlayacak
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'9. Boğaziçi Film Festivali' 23 Ekim'de başlayacak

'9. Boğaziçi Film Festivali' 23 Ekim'de başlayacak
Hürriyet - Haberler | Magazin

Boğaziçi Kültür Sanat Vakfı tarafından, Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğünün desteği ve TRT'nin kurumsal iş ortaklığıyla gerçekleştirilecek festival, hem Türk sinemasından hem de dünya sinemasından dikkat çekici yapımları bir araya getirecek.

Boğaziçi Kültür Sanat Vakfı tarafından, Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğünün desteği ve TRT'nin kurumsal iş ortaklığıyla gerçekleştirilecek festival, hem Türk sinemasından hem de dünya sinemasından dikkat çekici yapımları bir araya getirecek.

Geçen yıl "#HerŞeyeRağmen" sloganıyla film gösterimlerini sinema salonlarında seyirciyle buluşturan festivalin, bu yıl da seyircisini sinema salonlarında ağırlaması planlanıyor.

"Ulusal Uzun Metraj Film Yarışması"nda yer alacak filmler, "En İyi Ulusal Uzun Metraj Film Ödülü" için jüri karşısına çıkarken, yarışmada ayrıca "En İyi Yönetmen", "En İyi Kadın Oyuncu", "En İyi Erkek Oyuncu", "En İyi Senaryo", "En İyi Sinematografi" ve "En İyi Kurgu" dallarında da ödüller verilecek.

Kategori ödüllerinin yanı sıra ulusal yarışmada "FİLM-YÖN En İyi Yönetmen Ödülü" ile bir filmin tüm süreçlerini başarıyla yürüten yapımcıları ve bağımsız sinemayı desteklemek amacıyla "FİYAB En İyi Yapımcı Ödülü" takdim edilecek.

Uluslararası yarışmalarda Türkiye prömiyeri yapılacak

"Uluslararası Uzun Metraj", "Uluslararası Kısa Kurmaca" ve "Uluslararası Kısa Belgesel" film yarışmalarında yer alan tüm filmler, bu yıl da Türkiye'de ilk kez seyirci karşısına çıkacak.

"Ulusal Kısa Kurmaca Film" ve "Ulusal Kısa Belgesel Film" olmak üzere iki farklı kategoride en iyi film ödüllerinin verileceği festivalde, süresi 20 dakikayı geçmeyen deneysel, animasyon ve kurmaca filmler "Ulusal Kısa Kurmaca Film Yarışması"na, 30 dakikayı aşmayan belgesel filmler de "Ulusal Kısa Belgesel Film Yarışması"na başvurabilecek.

Ayrıca kurmaca kategorisinde yer alacak filmlerden birine İstanbul Medya Akademisi tarafından "Genç Yetenek Ödülü" verilecek. Festivalin yarışmalı kısa bölümlerinde yer alan tüm filmler, "Ahmet Uluçay Büyük Ödülü" için de aday olacak.

Bosphorus Film Lab 24-29 Ekim'de

Festivalin endüstriye yönelik etkinlikleri ve proje geliştirme bölümü olan Bosphorus Film Lab'de Pitching Platformu ve Work in Progress başvuruları alınacak.

Pitching Platformu'nda yer alacak bir proje "TRT Ortak Yapım Ödülü"nü alırken bir proje de "Postbıyık Renk Düzenleme Ödülü"nün sahibi olacak. Work in Progress kapsamında yer alan projeler de "Kültür ve Turizm Bakanlığı Özel Ödülü" ile "CGV Mars Dağıtım Ödülü" için sunumlarını gerçekleştirecek.

Uluslararası birçok film festivalinde ilk kurgusu veya kaba kurgusu tamamlanmış projelerin geliştirilmesi için tasarlanan workshop programı "First Cut Lab" bu yıl da 9. Boğaziçi Film Festivali kapsamında İstanbul'da düzenlenecek.

Kaynak: Hürriyet

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'9. Boğaziçi Film Festivali' 23 Ekim'de başlayacak - Haberler Magazin
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