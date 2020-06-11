9 aylık hamile Cansu Tosun, bikinili pozlarını paylaştı
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9 aylık hamile Cansu Tosun, bikinili pozlarını paylaştı

9 aylık hamile olan oyuncu Cansu Tosun, güzel havanın tadını çıkarmak için bikinisini giyerek çimlerde güneşlendi. Anne olmak için gün sayan oyuncu, bu anları sosyal medya hesabından paylaştı.

11.06.2020 09:49 | Son Güncelleme: 11.06.2020 10:01

Koronavirüs salgınından dolayı uzun süredir evde karantinada olan Cansu Tosun, şimdilerde Erkan Kolçak Köstendil ile Çanakkale'de tatil yapıyor. Gün içerisinde sosyal medya hesabından paylaşımlar yapan oyuncu, son olarak bikinili pozlarını takipçilerinin beğenisine sundu.

Marsel ismini verdikleri oğullarını kucağına almak için gün sayan Cansu Tosun, kaldığı butik otelin bahçesinde güneşlenirken çekilen fotoğrafları Instagram hesabının hikaye kısmında paylaştı. Çimlerde oturarak poz veren Cansu Tosun, köpeğiyle de poz vermeyi ihmal etmedi.

9 aylık hamile Cansu Tosun, bikinili pozlarını paylaştı

BEBEĞİ İÇİN GELEN HEDİYELERİ TAKİPÇİLERİYLE PAYLAŞIYOR

Hamile olduğu için birçok markanın kendisine ürün gönderdiğini belirten Cansu Tosun, elinde fazla bulunan ürünleri anne olan takipçilerine hediye etme kararı aldı. Instagram hesabından sık sık bebek bakımı ve büyütmeyle alakalı ürünler paylaşan Tosun, "O kadar güzel hediyeler geliyor ki sizlere de önermek için paylaşamaya çalışıyorum. Maalesef hepsini kullanma mümkün değil. O güzellerin bazını da tatlı annelere yolluyoruz" dedi.

9 aylık hamile Cansu Tosun, bikinili pozlarını paylaştı
9 aylık hamile Cansu Tosun, bikinili pozlarını paylaştı
9 aylık hamile Cansu Tosun, bikinili pozlarını paylaştı
Haber Yorumları (1)
CONİ: ayip be ayip iyice avrupali oldunuz
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