9 ayda 90 bini aşkın düzensiz göçmen yakalandı

23.10.2019 17:20

Edirne'de bu yılın 9 ayında yakalanan düzensiz göçmen sayısı 90 bini geçti.

Ülkelerindeki ekonomik sıkıntılardan, siyasi ve askeri karışıklıklardan, iç savaş ya da kargaşadan kaçıp Avrupa'da yeni bir hayat kurmak üzere yola çıkan düzensiz göçmenlerin yurt dışına kaçmak için en sık kullandığı yollarında başında, iki Avrupa Birliği üyesi ülkeye sınırı bulunan Edirne geliyor.

Türkiye'nin Avrupa'ya açılan kapısı konumundaki Edirne'de kolluk kuvvetleri, düzensiz göçün önünde set olabilmek için yoğun çaba sarf ediyor.

Bulgaristan ve Yunanistan sınırında piyadeler düzensiz göçle mücadele ederken, jandarma ve polis de yerleşim alanlarında düzensiz göç mesailerini sürdürüyor.

Tren garı ve istasyonlarda yoğun denetim

Pasaportunu ibraz etmeyenlere otobüs şirketlerinin bilet satmaması üzerine düzensiz göçmenler, kente trenle ya da özel araçlarla geliyor.

Düzensiz göçte treni tercih edenlere karşı Edirne Emniyet Müdürülüğü ekipleri her akşam Halkalı-Kapıkule treni varış istasyonunda denetim yapıyor.

Bazı düzensiz göçmenlerin yakalanmamak amacıyla varış istasyonu yerine bir önceki durakta inme olasılığına karşı jandarma ekipleri, Edirne'ye yakın istasyonlarda nöbet tutuyor.

Jandarma ayrıca 24 saat kent girişlerindeki noktalarda şüpheli araçları kontrol ediyor.

Eylülde 17 bin kişi yakalandı

Kolluk kuvvetleri ve piyadenin düzensiz göçle yoğun mücadelesi sonucu yılın 9 ayında 90 bini aşkın düzensiz göçmen yakalandı.

Kentte 2016 yılında 29 bin 670, 2017'de 47 bin 731, geçen yıl ise 74 bin 824 düzensiz göçmen yakalanmıştı.

Geçen ay Edirne'de 17 bin düzensiz göçmen yakalandı. Son 5 yıldaki eylül ayı istatistiklerine bakıldığında, en çok düzensiz göçmenin bu sene eylülde yakalandığı belirlendi.

Bu yıl sonunda yakalanan düzensiz göçmen sayısının 110 binin üzerinde olacağı tahmin ediliyor.

Yakalananların çoğunu Pakistan ve Afganistan uyruklular oluştururken, bu ülkeleri Suriye, Filistin, Irak, Bangladeş, Cezayir, Fas, Somali, Libya ve diğer ülkelerin vatandaşları takip etti.

İl Göç İdarelerinde de yoğun mesai

Kolluk kuvvetlerinin sınır ve şehir içi takiplerinde yakaladığı düzensiz göçmenler, Edirne İl Göç İdaresine getiriliyor.

2018 yılında Türkiye genelinde yakalanan 265 bin 169 düzensiz göçmenin büyük bölümüne Edirne İl Göç İdaresince işlem yapılması, bölgedeki hareketliliğe de işaret ediyor.

Bu sayının bu yıl daha fazla olacağı öngörülüyor.

Kolluk kuvvetleri ve piyadenin yoğun mücadelesinin yanında Edirne Göç İdaresi personeli de yoğun çaba gösteriyor.

İl Göç İdaresine getirilen göçmenler, kimlik tespiti ve idari işlemler sonrasında kalacağı odaya götürülüyor. Günde 3 öğün yemek, barınma ve bakım işlemlerinin yapıldığı düzensiz göçmenler, ülkelerine gönüllü olarak gidecekleri güne kadar burada misafir ediliyor.

Daha sonra düzensiz göçmenlerin ülkelerine gönderilmesi sağlanıyor.

Kaynak: AA