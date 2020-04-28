89 yaşında korona virüsü yendi
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89 yaşında korona virüsü yendi

- 89 yaşında korona virüsü yendi Kastamonu Devlet Hastanesinde korona virüs tedavisi gören 89 yaşındaki hasta, korona virüsü yenerek taburcu edildi.

89 yaşında korona virüsü yendi
28.04.2020 17:05 | Son Güncelleme: 28.04.2020 17:07

- 89 yaşında korona virüsü yendi

KASTAMONU - Kastamonu Devlet Hastanesinde korona virüs tedavisi gören 89 yaşındaki hasta, korona virüsü yenerek taburcu edildi.

Yeni tip korona virüs salgınına yakalanarak Kastamonu Devlet Hastanesinde bir süredir tedavi gören 89 yaşındaki Hüseyin Aktaş, 3 hafta süren tedavisinin ardından sağlık çalışanlarının alkışları arasında taburcu edildi. Tekerlekli sandalyeyle taburcu edilen Hüseyin Aktaş, güvenlik önlemleri arasında evine gönderildi.

89 yaşında korona virüsü yendi

Kaynak: İHA

Manşet

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