88 yıllık ömrünün 64 yılını mahalle muhtarı olarak geçiren Reşit Kardan vefat etti
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

88 yıllık ömrünün 64 yılını mahalle muhtarı olarak geçiren Reşit Kardan vefat etti

88 yıllık ömrünün 64 yılını mahalle muhtarı olarak geçiren Reşit Kardan vefat etti
Anadolu Ajansı / Veysel Eşin - Haberler | Güncel

Malazgirt ilçesinde 1957 yılında amcasından devraldığı muhtarlık mührünü 64 yıldır taşıyan Reşit Kardan, hayatını kaybetti.

Malazgirt ilçesinde 1957 yılında amcasından devraldığı muhtarlık mührünü 64 yıldır taşıyan Reşit Kardan, hayatını kaybetti.

Yaşamının büyük bölümünü mahalle muhtarı olarak geçiren Kardan (88), görev yaptığı Adalar Mahallesi'nde dün vefat etti.

Ömrünün son günlerine kadar görevini sürdüren 20 çocuk babası Kardan'ın vefatı, mahalle sakinlerini yasa boğdu.

Son olarak 31 Mart 2019'da yapılan seçimlerde muhtarlık mührünü taşımaya tekrar hak kazanan Kardan'ın yakınları, mahalledeki taziye evinde baş sağlığı dileklerini kabul etti. Burada, koronavirüs salgını nedeniyle alınan tedbirlere uyularak dualar okundu.

Kardan'ın yakınlarından Ferit Çakan, Kardan'ın ilçe genelinde çok sevildiğini belirterek, "Muhtarlığı dedemden aldı ve o günden beri sürdürüyordu. Sürdürmesinin en büyük sebebi ailemizden aldığı terbiyeyle örnek olmasıydı. İki mahallenin, hatta üç mahallenin büyüklüğünü yaptı. Tabii ki Malazgirt'te sevilen, sayılan, barış yerlerini gezen ve kendisini taşıyan birisi olarak da seviliyordu." diye konuştu.

Muhtarlık görevi birinci azaya verilecek

Malazgirt Kaymakamı Yiğit Yaşar Demirer, AA muhabirine, Adalar Mahallesi muhtarı Reşit Kardan'ın hayatını kaybetmesinden duyduğu üzüntüyü ifade ederek, "Allah rahmet eylesin. Çok sevdiğimiz bir muhtardı. Seçim yapmayı düşünmüyoruz. Muhtarlık mührünü birinci aza olan Emrah Balcı'ya teslim edeceğiz." dedi.

88 yıllık ömrünün 64 yılını mahalle muhtarı olarak geçiren Reşit Kardan vefat etti
88 yıllık ömrünün 64 yılını mahalle muhtarı olarak geçiren Reşit Kardan vefat etti
88 yıllık ömrünün 64 yılını mahalle muhtarı olarak geçiren Reşit Kardan vefat etti

Kaynak: Anadolu Ajansı / Veysel Eşin

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Murat Kurum Mevlüt Çavuşoğlu Memduh Büyükkılıç Kemal Kılıçdaroğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Ezgi Mola Fatma Turgut Funda Eryiğit Kerimcan Durmaz
Spor Ali Koç Ozan Tufan Yiğit Şardan Rıza Çalımbay Sergen Yalçın
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
88 yıllık ömrünün 64 yılını mahalle muhtarı olarak geçiren Reşit Kardan vefat etti - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 11.6.2021 19:46:23. #1.15#

title