88,5 yıl hapisle aranan dolandırıcılık şüphelisi yakalandı
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88,5 yıl hapisle aranan dolandırıcılık şüphelisi yakalandı

88,5 yıl hapisle aranan dolandırıcılık şüphelisi yakalandı
Demirören Haber Ajansı / Eşber Okayer - Haberler | Güncel

AYDIN'ın Kuşadası ilçesinde, dolandırıcılık suçundan toplam 88 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan Yunus Güllü, kovalamaca sonucu yakalandı.

AYDIN'ın Kuşadası ilçesinde, dolandırıcılık suçundan toplam 88 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan Yunus Güllü, kovalamaca sonucu yakalandı. Gözaltına alınan şüpheli sevk edildiği adliyede tutuklandı.

Alacamescit Mahallesi'nde devriye görevi yapan Kuşadası emniyetine bağlı ekipler, dün akşam saatlerinde hareketlerinden şüphelendikleri Yunus Güllü'yü kimlik kontrolü yapmak için durdurmak istedi. Polisin 'dur ihtarına' uymayan Güllü, yaya olarak kaçmaya başladı. Yaklaşık 10 dakika süren kovalamacanın ardından şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Emniyette yapılan incelemede Yunus Güllü hakkında 'tacir veya şirket yöneticileri ile kooperatif yöneticilerinin dolandırıcılığı' suçundan 88 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası ile 1 milyon 62 bin lira para cezası bulunduğu belirlendi. Polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli tutuklandı.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Eşber Okayer

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