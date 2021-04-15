87 yaşındaki Meryem Balcı, oğluyla değirmencilik yapıyor
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87 yaşındaki Meryem Balcı, oğluyla değirmencilik yapıyor

Anadolu Ajansı / Hacer Öztürk - Haberler | Güncel
87 yaşındaki Meryem Balcı, oğluyla değirmencilik yapıyor

Ordu'nun Çaybaşı ilçesinde yaşayan 87 yaşındaki Meryem Balcı, eşinden öğrendiği değirmencilik mesleğini oğluyla beraber sürdürüyor.

Ordu'nun Çaybaşı ilçesinde yaşayan 87 yaşındaki Meryem Balcı, eşinden öğrendiği değirmencilik mesleğini oğluyla beraber sürdürüyor.

???????Köklük Mahallesi'nde eşinin su değirmeninde 60 yıl önce başladığı mesleği, oğlu Mustafa Balcı ile yapan Meryem Balcı, üç kuşağı değirmenden elde ettikleri kazançla geçindirdi.

6 çocuk annesi Meryem Balcı, AA muhabirine, Köklük köyünde 60 yıl önce eşi Mustafa Balcı'ya ait su değirmeninde çalışmaya başlayarak mesleği öğrendiğini anlattı.

Eşiyle oğullarına da mesleği öğrettiklerini belirten Balcı, "Eskiden köyde hem bahçe işleri hem hayvancılık hem de değirmenciliği birlikte yapıyorduk. Beşiği dala taktık tarlada, değirmende öyle çalıştık. Çocuklarımı da çocuğumun çocuklarını da değirmencilik yaparak büyüttüm." dedi.

Balcı, eşini 40 sene önce kaybettiğini, eşinin vefatının ardından değirmende iki oğluyla birlikte çalışmaya başladığını, sonra da küçük oğluyla devam ettirdiklerini anlatarak, "İlk değirmenimiz köyümüz Köklük'teydi. Sonradan Çaybaşı ilçe merkezine değirmen kurduk. İşimize burada devam ediyoruz. 60 yıldır değirmencilik yapıyorum. Çaybaşı ilçesinde benden başka değirmencilik yapan kadın yok." diye konuştu.

47 yaşındaki Mustafa Balcı ise babasından miras kalan değirmencilik mesleğini annesiyle yapmaktan gurur duyduğunu söyledi.

Köylerinde kendi arazileri üzerinde su değirmeni olduğunu ifade eden Balcı, 1989'da ağabeyi ile ilçe merkezine geldiklerini ve kurdukları değirmende 10 yıl hizmet verdiklerini belirtti.

Balcı, daha sonrasında ilçe merkezinde bu işi annesiyle sürdürdüğünü aktararak, "7 çocuk ve 4 torun sahibiyim. Çocuklarımızı değirmencilik ile büyüttük, okuttuk. Annem 30 yıldan daha fazla yıldır burada bizimle birlikte hizmet veriyor." dedi.

Değirmende mısır unu çeşitleri, hayvan yemi ve bulgur olmak üzere 15 çeşit ürün öğütülebildiğini belirten Balcı, değirmencilik mesleğinin devam etmesini istediğini ancak yeni neslin bu mesleği yapmak istemediğini sözlerine ekledi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hacer Öztürk

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