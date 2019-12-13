87 yaşındaki kayıp şahıs donmuş halde bulundu
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87 yaşındaki kayıp şahıs donmuş halde bulundu

Sivas'ın Hafik ilçesinde 3 gündür kayıp olan 87 yaşındaki şahıs, donmuş halde bulundu.

13.12.2019 15:03 | Son Güncelleme: 13.12.2019 15:08
87 yaşındaki kayıp şahıs donmuş halde bulundu

'ın ilçesinde 3 gündür kayıp olan 87 yaşındaki şahıs, donmuş halde bulundu.


Edinilen bilgiye göre, Hafik ilçesi köyünde 3 gündür aranan 87 yaşındaki Hasan Elmacı, ekipleri tarafından yapılan arama çalışmalarında Bakımlı köyü yakınlarında ölü bulundu. Yaşlı adamın cesedi Hafik Hacı Esma Kocacık Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Burada yapılan incelemede Elmacı'nın hipotermi sonucu hayatını kaybettiği belirlendi. - SİVAS

Kaynak: İHA
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