87 yaşındaki kayıp şahıs donmuş halde bulundu

13.12.2019 15:03 | Son Güncelleme: 13.12.2019 15:08

Sivas'ın Hafik ilçesinde 3 gündür kayıp olan 87 yaşındaki şahıs, donmuş halde bulundu.



Edinilen bilgiye göre, Hafik ilçesi Kızılören köyünde 3 gündür aranan 87 yaşındaki Hasan Elmacı, jandarma ekipleri tarafından yapılan arama çalışmalarında Bakımlı köyü yakınlarında ölü bulundu. Yaşlı adamın cesedi Hafik Hacı Esma Kocacık Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Burada yapılan incelemede Elmacı'nın hipotermi sonucu hayatını kaybettiği belirlendi. - SİVAS

Kaynak: İHA